DJ Scholz nimmt am Nachmittag am Video-Gipfel der G7 teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am heutigen Mittwoch von 15.30 bis 17.00 Uhr an dem Video-Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Die Sitzung wird von Japans Regierungschef Fumio Kishida geleitet, da Japan aktuell die Präsidentschaft der Gruppe der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer der Welt innehat.

Neben Deutschland und Japan zählen auch die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada zu dne G7. Nach den Angaben Japans wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum ersten Teil der Beratungen zugeschaltet. Bei dem virtuellen Treffen soll es um die Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die internationale Gemeinschaft gehen. Ein weiteres Thema wird der Umgang mit der Künstlichen Intelligenz gehen.

December 06, 2023 07:19 ET (12:19 GMT)

