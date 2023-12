© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Bereiten Sie sich darauf vor, dass der S&P 500 bis zum nächsten Sommer um 23 Prozent einbrechen werde und eine Rezession bevorstehe, warnt der oberste Charttechnik-Guru von JPMorgan. Wie er sich absichert.Der Aktienmarkt preise fälschlicherweise eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft ein, bei der es der US-Notenbank Federal Reserve gelinge, die Inflation zu bekämpfen, ohne eine Rezession auszulösen, sagte Jason Hunter am Montag in der "Squawk Box" von CNBC. Aber die Anleger werden bald erkennen, dass die Aussichten düsterer sind als sie dachten, was zu einem Ausverkauf der Aktien führen werde, so der Leiter der technischen Strategie der Bank weiter. "Es kommt viel häufiger vor, dass man in …