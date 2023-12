Die Ribbon Biolabs GmbH, das Unternehmen für DNA-Synthese, gab heute bekannt, dass sein Vorstand Jodi Barrientos zur Interim Chief Executive Officer berufen hat. Frau Barrientos, die in diesem Jahr als Chief Business Officer zu Ribbon Biolabs kam, bringt umfangreiche Markterfahrungen in das Unternehmen ein, die seinen Kommerzialisierungsplan voranbringen sollen. Der Gründer des Unternehmens und sein ehemaliger CEO, Harold de Vladar, Ph.D., wird künftig als leitender Berater des Unternehmens und als Vorstandsmitglied agieren.

Dazu sagte Roopom Banerjee, geschäftsführender Gesellschafter von Whiteleaf Advisors und Executive Chairman of the Board bei Ribbon Biolabs: "Wir freuen uns sehr, dass Ribbon Biolabs unter Harolds Leitung einen Wendepunkt erreicht hat, an dem die kaufmännische Führung für das weitere Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Jodi ist mit ihren umfassenden Erfahrungen bestens dafür positioniert, das Unternehmen voranzubringen und seine geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Wir sind sehr froh, dass uns Harold als Berater und Vorstandsmitglied von Ribbon Biolabs erhalten bleibt."

Jodi Barrientos fügte hinzu: "Ribbon Biolabs ist bestens darauf vorbereitet, eine Führungsrolle auf dem Gebiet der langen, komplexen synthetischen DNA zu übernehmen. Ich freue mich darauf, enger mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere geschäftlichen Pläne voranzubringen und unser Unternehmen zu vergrößern. Wir ergreifen die großen Chancen für die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen durch die automatisierte Herstellung synthetischer DNA, was die nächste Welle biotechnologischer Innovationen auf dem Markt auslösen wird. Wir haben die richtigen Mitarbeiter und die proprietäre Technologie der nächsten Generation, die Ribbon Biolabs zu einem wichtigen Anbieter synthetischer Moleküle machen werden, und mit der Zusammenarbeit unseres gesamten Teams sind wir bestens für einen Erfolg aufgestellt."

Einer der jüngsten Fortschritte von Ribbon Biolabs war die erfolgreiche Herstellung komplexer, synthetischer DNA-Moleküle mit 20.000 Basenpaaren, ein wichtiger Meilenstein, der die derzeitigen Industriestandards weit übertrifft.

Dr. de Vladar erklärte: "Ich bin begeistert von den Fortschritten, die wir bisher auf unserem Weg gemacht haben, Ribbon Biolabs von einem Startup in der Frühphase zu einem Unternehmen zu machen, das an der Schwelle zur Vermarktung steht. Angesichts des bevorstehenden Übergangs von Ribbon Biolabs in die kommerzielle Phase haben wir die Notwendigkeit erkannt, dass das Unternehmen eine starke kommerzielle Führung braucht, um sein Wachstum beim Einstieg in den Markt zu beschleunigen. Wir wissen die Unterstützung unserer Partner und Investoren zu schätzen, die uns auf diesem Weg begleitet haben und unsere Begeisterung für unsere vielversprechende Zukunft teilen. Dies könnte dazu beitragen, die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen weltweit drastisch zu beschleunigen, um wissenschaftliche Innovationen zur Verbesserung der weltweiten Gesundheit zu fördern."

Vor ihrem Wechsel zu Ribbon Biolabs als Chief Business Officer in diesem Jahr war Frau Barrientos Vice President of Commercial Marketing für die Diagnostics Genomics Group bei Agilent Technologies, wo sie ihre Marktkenntnisse und kommerziellen Erfahrungen dafür einsetzte, innovative Produkte auf die Märkte für Genomik, Pathologie und therapiebegleitende Diagnostika zu bringen. Sie leitete globale Teams, die sich schwerpunktmäßig mit dem Aufbau von Markenbewusstsein, der Förderung des Marktzugangs und der Durchführung wichtiger strategischer Fusionsaktivitäten beschäftigten. Während ihrer Zeit bei Agilent übte sie außerdem leitende Funktionen in den Bereichen Commercial Operations und Vertrieb sowohl auf klinischen als auch auf Forschungsmärkten aus. Vor ihrem Einstieg bei Agilent war Frau Barrientos in den Bereichen Global Product Management bei der Qiagen GmbH und Field and Technical Applications bei Roche Diagnostics tätig. Sie hat einen Abschluss als Bachelor of Science in Molekularbiologie und Mikrobiologie an der Purdue University erworben.

Über Ribbon Biolabs

Ribbon Biolabs gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der synthetischen Biologie und beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der DNA-Synthese über die Grenzen heutiger Technologien hinaus. Mit seiner automatisierten, enzymbasierten InfiniSynth-Plattform kann Ribbon Biolabs DNA-Moleküle ohne Größen- oder Sequenzeinschränkungen mit hoher Genauigkeit und in bislang unerreichter Geschwindigkeit bereitstellen. Das Unternehmen leistet mit einem hochgradig differenzierten Ansatz Pionierarbeit, um Mehrwert für seine Partner und den nächsten Innovationsschub in der biopharmazeutischen Industrie zu schaffen.

