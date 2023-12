Las Cruces, N.M. (ots/PRNewswire) -Focused Sun kündigt zwei revolutionäre Solarenergielösungen an, die beide dreimal (3 x) mehr Energie von der Sonne verwerten als herkömmliche Systeme. Diese Produkte verwerten sowohl das Licht als auch die Wärme der Sonne, im Gegensatz zu herkömmlichen Solarzellen, die nur das Sonnenlicht erfassen. Sie bieten eine unvergleichliche Effizienz und Nachhaltigkeit.Das Produkt Microgrid besteht aus Solarkollektoren mit einem Umfang von 26 m2 (280 ft2) an, die auf dem Dach eines Schiffscontainers montiert sind. Im Inneren treibt ein wärmespeichernder Betonzylinder eine Dampfturbine an, die die gespeicherte Wärme in Strom umwandelt. Die Anlage läuft auch nach Sonnenuntergang. Batterien werden nicht benötigt. https://vimeo.com/100742438Das Produkt Hectare besteht aus mehreren Kollektoren, die einen Hektar (2,5 Morgen) Land bedecken und damit 240 mal größer sind als das Produkt Microgrid. Es ist so groß wie ein Fußballfeld oder ein American-Football-Feld.Beide Produkte speichern Sonnenwärme und wandeln sie in Strom um. Das Microgrid hat eine elektrische Leistung von 2 kW, während die elektrische Leistung des Hectare 400 kW beträgt. Für Wärmenutzer erfassen beide Einheiten Wärme und speichern sie: Microgrid (15 kW) und Hectare (3 mW).Mit Wärme können Klimaanlagen betrieben, Wasser kann gereinigt oder Wärme für den industriellen Bedarf geliefert werden. Wärmebetriebene Kältemaschinen stellen Eis her und kühlen Gebäude. Focused Sun ist eine Partnerschaft mit der Purdue University eingegangen, um eine verbesserte Entsalzung zu entwickeln. Wärme heizt Gebäude und verarbeitet Lebensmittel und Textilien. Wärme kann auch die Ölförderung verbessern sowie den Lösungsbergbau und die Produktion von grünem Wasserstoff und Graphen fördern.Beide Produkte werden in kleinen Fabriken mit 5-50 Mitarbeitern hergestellt und können überall auf der Welt produziert werden. Focus Sun vergibt Lizenzen für die Technologie an Fabriken, die sowohl die Microgrid- als auch die Hectare-Installationen fertigen. Die Fabriken arbeiten wie Franchise-Ketten und gewährleisten eine weltweite Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Die Ingenieure der Franchisenehmer werden in unserem Schulungszentrum in New Mexico, USA, ausgebildet.Schließen Sie sich Focused Sun an und revolutionieren Sie die saubere Energieerzeugung, indem Sie nachhaltige Lösungen für alle und überall anbietenFocused Sun 2030 W. Hadley Ave., Las Cruces, NM USA 88007Telefon +1 (575) 525-5667bshawnbuckley@gmail.comwww.focused-sun.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2293263/Focused_Sun.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2293264/Focused_Sun_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/focused-sun-kundigt-zwei-revolutionare-solarenergielosungen-an-302007645.htmlOriginal-Content von: Focused Sun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172859/5666293