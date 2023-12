DJ MÄRKTE USA/Leicht positiv erwartet - ADP-Bericht etwas schwächer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten für Mittwoch auf eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street hin. Der Zinstrend dürfte dem Aktienmarkt weiter Unterstützung leisten. An den vergangenen 13 Handelstagen zeigte die Richtung der US-Marktzinsen 10-mal nach unten. Weil zugleich zuletzt einige Konjunkturdaten positiv überraschten, hoffen Marktteilnehmer zugleich zunehmend auf eine weiche Landung der US-Konjunktur.

Der vorbörslich publizierte ADP-Bericht signalisierte einen schwächeren Arbeitsmarkt als erwartet. Der Stellenzuwachs in der privaten Wirtschaft belief sich lediglich auf 103.000 statt der erwarteten 128.000. Nachdem am Vortag die sogenannten Jolts-Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der offenen Stellen für Oktober anzeigten und zugleich auf ein 28-Monatstief fielen, verdichten sich somit die Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so heißläuft wie noch vor kurzer Zeit. Dies befeuert zwar weiter die Zinssenkungsfantasie, doch die Anleihen tendieren am Mittwoch wenig verändert - dies zumal der ADP-Bericht nicht als zuverlässiger Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gilt.

Dollar seitwärts - Öl leichter

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Einerseits stand die US-Devise mit Zinssenkungserwartungen bereits unter Druck. Andererseits ist auch die Gegenbewegung erst einmal ausgelaufen, der Dollar hatte sich an den vergangenen Tagen erholt. Nun warten Teilnehmer auf neue Impulse, die spätestens mit dem Arbeitsmarktbericht am Freitag kommen dürften.

Die Ölpreise tendieren leichter. Teilnehmer sagen, dass die Skepsis wegen der Fördersenkungen der Opec+ anhalte. Saudi-Arabien hat derweil die Preise für seine Sorte Arab Light für asiatische Käufer gesenkt. Dies bestätige die Sorge wegen eines Überangebots, heißt es am Markt.

Am Aktienmarkt schießen SentinelOne vorbörslich um 18,5 Prozent nach oben. Der Anbieter von Cybersicherheitsprodukten hatte den Umsatz im dritten Quartal um 42 Prozent gesteigert und damit wie auch mit dem bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Auch der Umsatz von MongoDB übertraf mit einem Plus von 30 Prozent die Schätzungen der Analysten, verlangsamte sich jedoch gegenüber den 40 Prozent im zweiten Quartal. Der Kurs gibt um 5,2 Prozent nach, nachdem er allein im vergangenen Monat um 18 Prozent gestiegen war, was auf hohe Gewinnerwartungen hindeutet.

Box - Entwickler und Vermarkter von Cloud-basiertem Content-Management - verfehlte die Gewinnerwartungen und senkte zudem den Ausblick. Für die Aktie geht es um 12 Prozent abwärts.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,58 +2,5 4,55 15,8 5 Jahre 4,14 +0,5 4,14 14,2 7 Jahre 4,19 +0,4 4,19 22,4 10 Jahre 4,17 -0,3 4,17 29,1 30 Jahre 4,30 +0,6 4,30 33,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Di, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0787 -0,1% 1,0785 1,0811 +0,8% EUR/JPY 158,76 -0,1% 158,64 158,99 +13,1% EUR/CHF 0,9431 -0,2% 0,9437 0,9450 -4,7% EUR/GBP 0,8563 -0,2% 0,8562 0,8570 -3,2% USD/JPY 147,20 +0,0% 147,07 147,07 +12,3% GBP/USD 1,2596 +0,0% 1,2596 1,2614 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,1691 -0,0% 7,1651 7,1611 +3,5% Bitcoin BTC/USD 44.097,33 -0,4% 43.548,98 42.205,66 +165,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,70 72,32 -0,9% -0,62 -6,6% Brent/ICE 76,64 77,20 -0,7% -0,56 +1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,565 38,10 +3,8% +1,47 -54,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.028,34 2.019,35 +0,4% +8,99 +11,2% Silber (Spot) 24,18 24,18 +0,0% +0,01 +0,9% Platin (Spot) 911,85 903,50 +0,9% +8,35 -14,6% Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,7% +0,03 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

