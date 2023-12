Bonn (ots) -Donnerstag, 7. Dezember, 9 Uhr 30Film von Anna TillackSerbien steht vor großen Herausforderungen. Das organisierte Verbrechen und die Gewalt im Land nehmen zu und außenpolitisch ist Serbien mit einer ganzen Reihe ungelöster Fragen konfrontiert - der Beitrittsprozess zur Europäischen Union kommt nicht voran, das Kosovo wird weiterhin nicht anerkannt und das Verhältnis scheint belasteter als je zuvor.Und jetzt wird wieder gewählt: die aktuelle Regierung hat also gerade mal ein Jahr durchgehalten. Serbien-Korrespondentin Anna Tillack geht für phoenix der Frage nach, woran das liegt und warum Präsident Vucic ausgerechnet jetzt Neuwahlen ausgerufen hat. Wo steht Serbien am Ende des Jahres 2023? Und welches Ziel verfolgt das Land mit seinem Schlingerkurs zwischen China, Russland und der EU?Diese und andere Fragen bespricht Anna Tillack u.a. mit Aleksandra Tomanic, der Präsidentin des European Fund fort the Balkans.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5666300