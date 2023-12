Innsbruck (ots) -Akademische Ehrung für langjähriges Wirken für Hochschule und StandortMit akademischen Würden geht MCI | Die Unternehmerische Hochschule® sehr sparsam um. So wurden seit der Gründung vor 27 Jahren insgesamt erst fünf Ehrensenatorwürden verliehen. Umso besonderer ist, dass dies nach nunmehr mehr als zehn Jahren Abstinenz der Fall ist, was bei Wolfgang Eichinger aber mehr als naheliegt.Wolfgang Eichinger hat über viele Jahre hinweg als Vorsitzender des Träger- & Fördervereins Technik, Mitglied der Gesellschafterversammlung, Vorsitzender des MCI Hochschulbeirats, stv. Vorsitzender des Allgemeinen MCI Beirats und stv. Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats mit Umsicht, Energie, Empathie und Leidenschaft begleitet, gefördert, unterstützt und verteidigt.Dafür gebührt umfassend und ausdrücklich Dank, Anerkennung, Respekt und Wertschätzung, weshalb die MCI Ehrungskommission einstimmig die Verleihung der Würde eines Ehrensenators beschlossen hat.Jakob Grüner, Vorsitzender der MCI Gesellschafterversammlung: "Senator h.c. Wolfgang Eichinger hat den Standort Tirol und darüber hinaus mit Bauwerken geprägt, die heute Kultstatus besitzen. Diese Kompetenz hat er mit Professionalität und Leidenschaft am MCI eingebracht."Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI Aufsichtsrats: "Herzliche Gratulation lieber Senator h.c. Wolfgang Eichinger für deinen unermüdlichen Einsatz. Deine Expertise, Umsicht und Ausdauer haben das MCI dorthin gebracht, wo wir heute stehen dürfen!"Franz Pegger, Leiter des MCI Hochschulkollegiums: "Mit Wolfgang Eichinger haben wir über viele Jahre hinweg auf eine starke, verlässliche und konstruktive Persönlichkeit vertrauen dürfen, die das MCI mit scharfem Verstand und hoher Urteilskraft begleitet und nach vorne gebracht hat."Andreas Altmann, MCI Rektor: "Der Wirtschafts-, Wissenschafts- & Bildungsstandort Tirol ist dir zu Dank verpflichtet. Ein besonders großes DANKE kommt vom MCI, das über viele Jahre auf deine Expertise, deinen Rat und deine Unterstützung bauen durfte."Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5491-senatorenwuerde-wolfgang-eichinger)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5666313