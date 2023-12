Goliath Resources - Rob McEwen und Crescat Capital stocken Beteiligung auf

Anzeige / Werbung Multimillionär und Goldcorp-Gründer McEwen offenbar vom Golddigger-Projekt überzeugt Während viele Explorer schon seit Längerem damit zu kämpfen haben, sich frisches Kapital zu besorgen, kann Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) in dieser Hinsicht wirklich nicht klagen. Erst kürzlich konnte das Unternehmen rund 8,6 Mio. CAD aufnehmen. Und die stammten nicht von irgendwem sondern zu großen Teilen vom legendären Bergbauinvestor und Goldcrop-Gründer Rob McEwen sowie den Experten von Crescat Capital. Und jetzt hat sich Herr McEwen entschieden, seine persönliche Beteiligung mehr als zu verdoppeln! Blick über das Golddigger Projekt; Quelle: Goliath Resources Herr McEwen ist Gründer und ehemaliger Chairman von Goldcorp, wo er die Red Lake-Mine in Ontario entdeckte, baute und betrieb, die 2019 von Newmont Mining für 10 Mrd. USD übernommen wurde. Herr McEwen ist derzeit Chairman und Haupteigentümer von McEwen Mining einem Gold- und Silberproduzenten mit Minen in Nevada, Kanada und Mexiko. Rob McEwen hält jetzt 5% an Goliath Und wie Goliath heute meldet, erwirbt der Minen-Tycoon in einer Privatplatzierung insgesamt 1.428.571 Goliath-Einheiten. Damit steigt die Beteiligung von Herrn McEwen auf jetzt 5% (teilweise verwässerten) der ausstehenden Aktien von Goliath! Nach seinem Investment im Oktober hatte er noch 2,4% am Unternehmen gehalten. Und, um sich nicht verwässern zu lassen, zieht Crescat Capital mit und erwirbt in der Finanzierungsrunde Einheiten, um seinen Anteil vom Unternehmen bei 18,4% zu halten. Insgesamt sollen in der Platzierung bis zu 2.597.403 "charity flow-through units (CFT Units") zu einem Kurs von 1,155 CAD pro CFT-Einheit ausgegeben werden. Damit fließen Goliath weitere 3 Mio. CAD zu! Im Detail besteht jede CFT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (steuerbegünstigt nach Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes) sowie einem Warrant. Dieser Warrant erlaubt es dem Besitzer, über einen Zeitraum von 24 Monaten eine Stammaktie von Goliath zum Kurs von 0,85 CAD zu erwerben. Man geht davon aus, dass die Platzierung bis zum Jahresende abgeschlossen wird. Fazit: Es spricht für sich, dass ein Bergbaufachmann und Großinvestor wie McEwen nicht nur überhaupt in einen Explorer wie Goliath Resources investiert, sondern diese Investition nur wenige Monate - aber einige Bohrergebnisse (!) - später erhöht. Offenbar gefällt ihm, und dem langjährigen Großinvestor Crescat Capital, was zum Golddigger-Projekt und der dortigen Surebet-Entdeckung bekannt ist. Auf jeden Fall verfügt Goliath nun über ausreichende Mittel, um auch 2024 das hohe Tempo bei der Erkundung und Erweiterung seiner Entdeckung beizubehalten. Bis es wieder losgeht, können sich alle Investoren noch auf zahlreiche weitere Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2023 freuen. Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

