NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer zweitägigen Rally-Pause des Dow Jones Industrial haben neue Jobdaten dem US-Leitindex am Mittwoch wieder etwas Auftrieb verliehen. Im frühen Handel hielt sich der Gewinn mit 0,29 Prozent auf 36 229 Punkte aber in Grenzen. Gleichwohl erreichte der Dow einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. In den letzten beiden Handelstagen war die Kurs-Rally ins Stocken geraten.

Die US-Privatwirtschaft schuf im November deutlich weniger Stellen als erwartet. Die Abschwächung am Arbeitsmarkt dürfte der US-Notenbank Fed bei ihrer Inflationsbekämpfung entgegenkommen, lässt damit doch tendenziell der Aufwärtsdruck bei Löhnen und Gehältern nach.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,39 Prozent auf 4585 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,27 Prozent auf 15 920 Zähler./bek/jha/

