München (ots) -Laut Financial Times ist die IESE Business School mit ihrem Campus in München eine der drei besten Business Schools in Europa. Die FT hebt die herausragende Qualität und Beständigkeit der IESE-Programme hervor. IESE, beheimatet in Barcelona, Madrid, New York, São Paulo und München, rangiert in der jüngsten Rangliste der Financial Times auf Platz drei nach der HEC Paris auf Platz eins und der London Business School auf Platz zwei. Die IESE Business School ist damit in allen FT-Rankings, an denen sie teilnimmt, auf den vordersten Plätzen zu finden: MBA, Executive Education, Masters in Management und Global Executive MBA.Das FT European Business School Ranking 2023 kombiniert die Ergebnisse einer Business School in den einzelnen FT-Rankings. Belohnt wird so ein breites Portfolio in der akademischen Zusatzausbildung für Führungskräfte, das eine gleichbleibend gute Qualität aufweist. IESE errang 2023 bereits Platz drei in der Welt für den MBA und Platz zwei in der Welt für die Executive Education-Programme.IESE schneidet bei zwei Kriterien besonders gut ab: der Relevanz der Programme für die Bedürfnisse der Unternehmen sowie dem Karriereschub, den ein IESE-Programm den Absolventen ermöglicht. Der internationale Ansatz der IESE Business School und ihrer Lehrinhalte stach ebenfalls hervor - der Mix aus Student:innen und Dozent:innen aus aller Welt befördert die internationale Vernetzung und ermöglicht branchen- und länderübergreifende Diskurse auf hohem Niveau. Auch die Kursinhalte selbst sind international ausgerichtet, so Marc Badia, stellvertretender Dean der IESE Business School. Das Ranking lobt auch das hervorragende Feedback der IESE-Absolventen und die hohe Anzahl der Unterrichtsstunden, die den Bereichen Umwelt, Soziales-und Governance gewidmet sind.Mehr Informationen unter https://www.iese.edu/rankings/.