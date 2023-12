Im September gründete eine Gruppe führender globaler Unternehmen der nachhaltigen Forstwirtschaft die International Sustainable Forestry Coalition (ISFC), um den Sektor dabei zu unterstützen, einen positiven Beitrag zu weltweiten politischen Prozessen zu leisten, die den Übergang von einer auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft in eine kreislauforientierte Bioökonomie anstreben.

Die ISFC freut sich, heute die Aufnahme seines neuen Mitglieds Suzano bekannt geben zu können. Suzano ist eines der weltweit größten Unternehmen des Forstwirtschaftssektors.

Suzano ist ein weltweit anerkanntes, führendes Unternehmen im Forstsektor mit Sitz in Brasilien. Seit fast hundert Jahren bewirtschaftet das Unternehmen umfangreiche nachhaltige Holzplantagen und Waldschutzgebiete und produziert ein breites Spektrum von Produkten auf Faserbasis. Eines von drei Gewebeprodukten, die heute weltweit verwendet werden, stammt von Suzano.

Dr. David Brand, Vorsitzender der ISFC, kommentiert: "Mit der Aufnahme von Suzano repräsentiert die ISFC mehr als 12,6 Millionen Hektar Wald in 30 Ländern auf allen sechs Kontinenten, in denen Wälder angebaut werden. Die ISFC-Mitgliedsunternehmen sind in Regionen tätig, die von den nördlichen borealen Wäldern über die Tropen Südostasiens und Afrikas bis hin zu den Plantagenwäldern in Südamerika, Australien und Neuseeland reichen. Alle unsere Mitglieder erkennen die wachsende Rolle des Forstsektors beim Übergang in eine kreislauforientierte Bioökonomie und eine nachhaltige Landnutzung, um zur Begrenzung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhaltung der Natur beizutragen."

Walter Schalka, CEO bei Suzano, erklärt: "Wir sind sehr erfreut, Mitglied der International Sustainable Forestry Coalition (ISFC) zu sein. Wir wissen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Gruppen und unserem eigenen Sektor ist, um der Gesellschaft nachhaltige Lösungen anzubieten, die den Übergang in die Bioökonomie beschleunigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir Teil der Lösung für die Herausforderungen des Klimas und der biologischen Vielfalt sind dies ist ein wichtiges Thema für unsere Unternehmensstrategie und suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, dabei eine führende Rolle einzunehmen."

T: +44 79393 32405

E: rhampton@isfc.world