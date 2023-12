TUSCALOOSA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Gut einen Monat vor dem Start der republikanischen Vorwahlen bleibt der ehemalige US-Präsident Donald Trump auch der vierten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsbewerber seiner Partei fern. Anstatt am Mittwochabend (Ortszeit) mit seinen parteiinternen Konkurrenten in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama zu debattieren, gab Trump am Vorabend lieber dem ihm wohlgesonnenen Sender Fox News ein Interview. Der 77-Jährige, der das parteiinterne Bewerberfeld mit großem Vorsprung anführt, war auch den vorherigen TV-Debatten mit seinen Parteikollegen ferngeblieben. Er hatte argumentiert, dass er es wegen der Umfragewerte nicht nötig habe, an den Diskussionsrunden teilzunehmen.

Wie die republikanische Partei mitteilte, werden dieses Mal vier Anwärterinnen und Anwärter bei der TV-Debatte dabei sein: Floridas Gouverneur Ron DeSantis, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, der Unternehmer Vivek Ramaswamy sowie der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. South Carolinas Senator Tim Scott, der bei in der letzten Runde noch mitdiskutierte, zog seine Präsidentschaftsbewerbung Mitte November zurück.

Das Bewerberfeld der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur wird allmählich kleiner. Wer Kandidat der Republikaner werden möchte, muss sich in Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern werden als erstes die Wähler in Iowa am 15. Januar über ihren bevorzugten Bewerber entscheiden./trö/DP/ngu