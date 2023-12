Amazon, Dell und Lenovo PC treten dem HEVC Advance Pool bei; Sony tritt dem VVC Advance Pool bei

Access Advance gab heute bekannt, dass Amazon, ein bedeutender Hersteller von Unterhaltungselektronik, sowie Dell und Lenovo PC, zwei der weltweit führenden PC-Hersteller, dem HEVC Advance Patent Pool als Lizenznehmer beigetreten sind. Access Advance gab außerdem bekannt, dass Sony, ebenfalls ein bedeutender Hersteller von Unterhaltungselektronik, dem VVC Advance Patent Pool als Lizenznehmer beigetreten ist.

Pete Moller, CEO von Access Advance, sagt: "Wir freuen uns außerordentlich, Amazon, Dell und Lenovo PC in unserem HEVC-Programm und Sony nun sowohl in unserem HEVC-Programm als auch im VVC-Programm begrüßen zu dürfen. Bei beiden handelt es sich um äußerst wichtige und einflussreiche Unternehmen, die dazu beitragen können, die Einführung von HEVC und VVC, den beiden neuesten standardbasierten Video-Codecs, voranzutreiben mit all den Vorteilen, die diese neuen Videotechnologien den Verbrauchern bieten, wie 4K- und 8K-Video. Ihre Teilnahme am HEVC Advance Pool und VVC Advance Pool ist ein weiterer Beweis für den Wert, den die HEVC Advance- und VVC Advance-Pools für den Markt der Unterhaltungselektronik bieten. Da Sony in beiden Programmen Lizenznehmer geworden ist, ist es nun in der Lage, von unserem innovativen Multi-Codec-Bridging-Vertrag zu profitieren, der HEVC- und VVC-Technologien nahtlos in einer einzigen optimierten Struktur mit Berichterstattung und ermäßigter Lizenzgebühr integriert."

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Video-Codec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für die Inhaber als auch für die Umsetzer von Patenten. Access Advance verwaltet und administriert derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die H.265/HEVC-Technologie und den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Der HEVC Advance Patent Pool und der VVC Advance Patent Pool sind Elemente der Access Advance Video Codec Platform Initiative, die HEVC- und VVC-Technologien nahtlos in einer einzigen Struktur mit ermäßigter Lizenzgebühr integriert. Dazu wird die Multi-Codec-Überbrückungsvereinbarung für berechtigte Lizenznehmer genutzt, deren Produkte sowohl HEVC- als auch VVC-Codecs enthalten. Diese Innovation entspricht dem Wunsch des Marktes nach einer noch effizienteren Pool-Lizenzierungsstruktur der nächsten Generation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.accessadvance.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206637955/de/

