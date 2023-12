Cyber Resiliency as a Service setzt auf das Fachwissen von Lenovo in Verbindung mit den Sicherheitslösungen von Microsoft, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, indem mehr Transparenz mit Schutz vor Cyberangriffen, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung über digitale Bestände und Geräte hinweg integriert wird

Lenovo bietet Abonnement-basierte Sicherheitsangebote, die die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und konform mit den kritischen Kontrollen des Center for Internet Security (CIS) sind

Lenovo und Microsoft arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geräte, Benutzer, Anwendungen, Daten, Netzwerke und Cloud-Services durch ein Abonnement-basiertes Cyber Resiliency as a Service (CRaaS)-Angebot sicherer zu handhaben. Durch dieses Angebot kann Lenovo Sicherheitslösungen und -dienste der nächsten Generation direkt auf Microsoft-Technologien wie Microsoft Azure, Microsoft Defender und Microsoft Sentinel aufbauen, um Sicherheitsimplementierungen zu vereinfachen und die Sicherheit zu verbessern, um potenziell gefährliche Cyber-Ereignisse zu verhindern, zu erkennen und zu beheben.

CRaaS ist eine Lösung für die wachsenden Sicherheitsherausforderungen von Unternehmen jeder Größe. Die von Lenovo jährlich durchgeführte weltweite Umfrage unter CIOs ergab, dass Datenschutz/Sicherheit (68 %) und Cybersicherheit/Ransomware (68 %) die beiden größten Herausforderungen sind, deren Bewältigung für Unternehmen sich als besonders schwierig erweist.1 Angesichts Hunderter verschiedener Sicherheitsprodukte, aus denen Unternehmen wählen können, stehen sie vor der Herausforderung, unterschiedliche Lösungen in einer kohärenten Sicherheitsarchitektur einzusetzen. CRaaS wird das Ökosystem der Unternehmenssicherheit vereinfachen, da es eine umfassende Lösung bietet, die die volle Leistungsfähigkeit des Microsoft Security Stacks beinhaltet und vollständig von Lenovo verwaltet wird. Durch die Bereitstellung von Sicherheitsfunktionen über ein as-a-Service-Konsummodell können arbeits- und zeitintensive Aufgaben ausgelagert werden, wodurch Kunden entlastet werden und die Overhead-Kosten sinken.

"Die Kunden von Lenovo wünschen sich umfassenden Schutz und Transparenz innerhalb des gesamten Unternehmens, einen Zero-Trust-Ansatz sowie automatisierte Sicherheit und Compliance bei gleichzeitiger Rationalisierung ihrer Lieferantenbeziehungen und effektiver Verwaltung der Technologiekosten. Cyber Resiliency as a Service ist unsere umfassende Lösung, mit der Unternehmen effektiv gegen ausgefeilte und regelmäßige Cyberangriffe vorgehen und gleichzeitig andere Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit, etwa die Einhaltung von Vorschriften und Budgetbeschränkungen, bewältigen können", so Marc Wheelhouse, Chief Security Officer, Lenovo Solutions and Services Group.

CRaaS wird durch Lenovos Beteiligung an der Microsoft Security Copilot Partner Private Preview unterstützt. Security Copilot ist das erste KI-gestützte Sicherheitsprodukt, mit dem Sicherheitsexperten schnell auf Bedrohungen reagieren, Signale in maschineller Geschwindigkeit verarbeiten und Risiken innerhalb von Minuten bewerten können. Die Lösung kombiniert ein fortschrittliches Large Language Model (LLM) mit einem speziellen Sicherheitsmodell, das auf Microsofts einzigartiger globaler Bedrohungsanalyse und mehr als 65 Billionen täglichen Signalen basiert. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Microsoft.

"Sicherheit ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit und der Schlüssel zur Transformation und zum Wachstum von Unternehmen", so Ann Johnson, Corporate Vice President, Microsoft Security Business Development. "In Zusammenarbeit mit Lenovo werden wir Unternehmen befähigen, mit durchgängigen, KI-gestützten Sicherheitslösungen und -diensten widerstandsfähiger, sicherer und produktiver zu werden."

CRaaS ist das neueste Angebot im Rahmen von Lenovos Engagement für den Schutz von Kunden und deren sensiblen Daten. Es ergänzt die Security by Design-Praxis, die Geräte während des gesamten Produktentwicklungszyklus schützt, und Lenovo ThinkShield, das erweiterte Sicherheitsfunktionen für das gesamte Hardware-, Software- und Serviceportfolio von Lenovo bietet.

CRaaS erfüllt die Anforderungen der 18 wichtigsten CIS-Kontrollen für die Cyberabwehr und bietet:

Kontinuierliche Risikobewertung

Automatisierte Sicherheitsupdates und Patches

Dynamische Bedrohungsanalyse

Aktive Reaktion auf Vorfälle und deren Management

Regelmäßige Compliance-Audits

Services zur Datensicherung und -wiederherstellung

Lenovos Suite für CRaaS-Sicherheitsdienste soll bis April 2024 weltweit verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://techtoday.lenovo.com/us/en/services/cyber-resiliency

