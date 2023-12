CommBox befähigt Unternehmen, durchschnittlich 57 der Anfragen automatisch zu lösen. Unternehmen und Einrichtungen sind nun in der Lage, noch schneller kontextbezogene, einfühlsame Antworten zu geben.

CommBox bietet eine drastische Senkung der Kundenservicekosten um 40 %, da sich wiederholende Anfragen automatisiert werden und die Produktivität der Mitarbeitenden verdoppelt wird.

CommBox-Kunden verzeichnen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 92 bei automatisierten und von Live-Agenten unterstützten Einsätzen.

CommBox, der Pionier für KI-gestützte Kundenkommunikation, stellt heute seine neue generative KI-Lösung vor. Era AI wurde für mittlere bis große Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Bankwesen, dem Einzelhandel, der Telekommunikation und dem Versicherungswesen entwickelt und basiert auf einer erfolgreichen Kombination aus einer von CommBox entwickelten Technologie sowie gewerblichen Sprachmodellen. Dank der hohen Funktionalität von Era AI werden die Wissensquellen des Unternehmens gescannt und die Kunden in Sekundenschnelle mit präzisen, hochgradig personalisierten Informationen über den digitalen Messaging-Kanal ihrer Wahl versorgt.

Era AI automatisiert den Kundenservice, senkt die Kosten für Unternehmen und steigert das Tempo und die Genauigkeit bei der Bearbeitung von Anfragen drastisch. Und das alles bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenzufriedenheit: CommBox-Kunden verzeichnen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsrate von 92 %. Im Mittelpunkt steht dabei die Fähigkeit von Era AI, die gesamte Ressourcenbasis einer Marke zu analysieren, z. B. Support-Artikel, Hilfe- und Wissensdatenbanken und Website-Inhalte. Diese Datensätze werden dann mit einer kontextabhängigen Entscheidungspfad-Technologie kombiniert, die den Ablauf von Gesprächen zwischen Menschen widerspiegelt.

Era AI versetzt jeden, auch ohne Programmierkenntnisse, in die Lage, intelligente, KI-gestützte Chatbots zu erstellen. Die robusten Funktionen erlauben eine fortschrittliche Anpassung an alle Geschäftsanforderungen. Die fortschrittliche Stimmungsanalyse der Plattform ermöglicht es zum Beispiel, Anrufe bei Bedarf umzuleiten und erkennt Absichten und bietet so dem Endnutzer ein gesprächsähnliches Erlebnis. Die Plattform kann auch die Art und Weise und den Wortlaut schriftlicher Antworten entsprechend den Markenrichtlinien standardisieren und so ein einheitliches Kundenerlebnis gewährleisten. Dies ist ein enormer Effizienzfaktor, der dazu führt, dass Unternehmen 75 weniger Zeit für die Einarbeitung ihrer Mitarbeitenden aufwenden müssen.

Era AI spielt auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Kundendienstmitarbeitern, die mithilfe von Echtzeitinformationen personalisierte Empfehlungen und Lösungen anbieten und so Kundenanfragen effektiver lösen können. Dadurch bleibt den Mitarbeitenden mehr Zeit für Aufgaben, die eine menschliche Betreuung erfordern. Überdies können Unternehmen, die CommBox einsetzen, in der Regel eine Verdoppelung der Produktivität ihrer Mitarbeitenden feststellen. Era AI bietet Marken, die die Arbeitsbelastung durch Anrufe reduzieren und den Umsatz steigern wollen, indem sie ihren Kunden rund um die Uhr digitale Kanäle und Selbstbedienungsoptionen anbieten, eine Lösung, die zu einer Senkung der Kundenservicekosten um insgesamt 40 beiträgt.

Yaniv Hakim, CEO und Mitbegründer von CommBox, äußerte sich wie folgt zur Markteinführung: "In der modernen Unternehmenslandschaft sind teure Contact-Center-Modelle und ineffektive Chatbots ein Relikt der Vergangenheit. Ich habe selbst erlebt, wie diese veralteten Systeme Kunden frustrieren und das Unternehmenswachstum behindern. Deshalb haben wir Era AI entwickelt, eine revolutionäre Lösung, die es Marken ermöglicht, ihre Kundenkontaktstrategien zu modernisieren und das ungenutzte Potenzial der künstlichen Intelligenz zu erschließen. Era AI ist der Schlüssel, um nahtlose, personalisierte und ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen, die eine dauerhafte Kundenbindung unterstützen."

"2024 wird ein Jahr der Transformation, was den Kundenservice anbelangt, da Unternehmen endlich in der Lage sind, KI einfach zu integrieren, um enorme Einsparungen in ihrem gesamten Kundenbetrieb zu erzielen", fügt Dvir Hoffman, Chief Product Officer at CommBox, hinzu. "Auf dem Papier mag es einfach erscheinen, aber der Übergang von der ausschließlichen Abhängigkeit von Menschen hin zu 80 Automatisierung und 20 Menschen ist ein gewaltiger Wandel, den die meisten Marken noch zu bewältigen versuchen."

"Unser Ziel war, mit Era AI Unternehmensmarken, gleich wie komplex sie sind, dabei zu unterstützen, den Übergang zu KI-basierten automatisierten Diensten zu beschleunigen und die Art und Weise, wie sie mit ihren Nutzern kommunizieren, grundlegend zu verändern. Dabei geht es nicht nur darum, neue KI-Modelle um eine bestehende Bot-Lösung zu wickeln, um sie etwas intelligenter zu machen, die letztlich jedoch nach wie vor nicht mit anderen Systemen verbunden ist. Vielmehr geht es darum, eine Plattform zu schaffen, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsabläufe verbunden ist und eine intuitive und konsistente Kundenerfahrung gewährleistet."

CommBox bietet Marken KI zu ihren eigenen Bedingungen, wobei die innovative Technologie des Unternehmens mit jahrelanger Branchenerfahrung kombiniert wird, um Marken nahtlos in die Ära der Automatisierung und des intelligenten Kundenservices zu bringen. CommBox wird von mehr als 350 globalen Marken wie IKEA, Clarks, AIG und Suzuki eingesetzt und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Unterstützung führender traditioneller Branchen bei der Umstellung von herkömmlicher Kundenkommunikation auf autonome, digitale Lösungen.

Über CommBox

CommBox revolutioniert die Art und Weise, wie Marken mit ihren Kunden in Kontakt treten, indem es das veraltete Modelle der Live-Intervention von Mitarbeitenden bei jedem Kundenkontakt abschafft und durch außergewöhnliche, automatisierte CX ersetzt.

Als erste und einzige KI-gesteuerte autonome Plattform für die Kundenkommunikation befähigt CommBox Hunderte von weltweit führenden Marken, ihren Kunden ein umfassendes, intelligentes und personalisiertes Erlebnis über ihre digitalen Kanäle zu bieten und menschengesteuerte Abläufe sowie den Großteil der sich wiederholenden Anfragen mit leistungsstarker KI und tiefgreifender Automatisierung zu automatisieren. Das Ergebnis ist eine höhere Kundenzufriedenheit und eine stärkere Kundenbindung, eine gesteigerte Produktivität der Mitarbeitenden, höhere Konversionsraten und eine einzigartige Gelegenheit, das Geschäft wie nie zuvor auszubauen.

CommBox wurde 2013 gegründet, ist weltweit präsent und hat seinen Hauptsitz in Israel. Das Unternehmen ist stolz darauf, Innovationen voranzutreiben, die täglich mehr als 50 Millionen Kundenerfahrungen liefern und den neuen Standard für die Kundenkommunikation im neuen digitalen Zeitalter setzen. CommBox wird von dem amerikanischen Aktienfonds PSG unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.commbox.io/

