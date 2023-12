Krypto News: MicroStrategy unter Michael Saylor gewinnt mit Bitcoin-Investment über 2,3 Milliarden Dollar!

Die Stimmung am Kryptomarkt ist überwiegend positiv. Michael Saylor gehört vielleicht zu den Leuten, die dazu beitragen. Aufgrund der enormen Menge BTC, die sein Unternehmen MicroStrategy hält, wird er in der Szene auch sehr ernst genommen. Die Bitcoin-Investition von Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, verzeichnet derzeit einen nicht realisierten Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar, wie aus seinem Portfolio-Tracker hervorgeht. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erwartungen zur Genehmigung von Bitcoin ETFs. Saylors Bitcoin-Bestand hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Neben BTC sind Anleger durch die bevorstehenden Bitcoin-ETFs auch für den neuen $BTCETF-Token sehr optimistisch gestimmt.

Enorme Bitcoin-Bestände

Das Jahr 2023 war für Bitcoin ein Jahr des Aufschwungs, insbesondere im vergangenen Jahr. MicroStrategy, ein Softwareunternehmen, das von dem Bitcoin-Enthusiasten Saylor geleitet wird, profitiert von seinem Optimismus und Vertrauen in die Kryptowährung. Mit der möglichen Genehmigung aller ausstehenden Bitcoin ETF-Anträge durch die SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) wird erwartet, dass Saylors Investition weiter wachsen wird.

JUST IN: Michael Saylor's MicroStrategy Bitcoin investment is now at a $2,300,000,000 unrealized profit. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 5, 2023

Ende November erwarb MicroStrategy zusätzliche 16.130 BTC, wodurch der aktuelle Wert von Michael Saylors Bitcoin-Kauf auf 710.067.601,50 Dollar anstieg, ein Plus von über 100 Millionen Dollar in weniger als einer Woche. Insgesamt besitzt das Unternehmen inzwischen über 174.000 Bitcoin und es sieht nicht danach aus, als hätte Saylor damit schon genug.

Das bevorstehende Bitcoin Halving im April 2024 wird die nähere Zukunft des Bitcoin-Preises maßgeblich beeinflussen. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass der BTC-Preis bis zum Halving noch weiter steigen wird. Sollten darüber hinaus Spot Bitcoin ETF-Anträge genehmigt werden, wäre es nicht überraschend, wenn der nicht realisierte Wert von Saylors MicroStrategy Bitcoin-Bestand die 3 Milliarden Dollar Grenze überschreitet oder auch noch weit darüber hinausgeht.

Michael Saylor bleibt optimistisch in Bezug auf Bitcoin und ist damit nicht alleine. Im Netz wird er dafür gefeiert, dass er sein Unternehmen zu einem der größten Bitcoin-Wale in der Geschichte gemacht hat.

What Michael Saylor sees when he checks the Bitcoin price on his phone. Legend pic.twitter.com/1tNCU29emu - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 5, 2023

Während das Halving noch ein paar Monate auf sich warten lässt, ist die mögliche Genehmigung der Bitcoin-ETFs in den USA möglicherweise schon in greifbarer Nähe. Ein Ereignis, das viele als weiteren Baustein ansehen, um Kryptowährungen in den Mainstream zu bringen, weshalb Experten auch davon ausgehen, dass die Zulassung den Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auf weit über 100.000 Dollar pushen könnte. Sollte es dazu kommen, dürfte sich nicht nur Michael Saylor freuen. Auch die Investoren des neuen Bitcoin ETF Tokens setzen mit ihrem $BTCETF-Kauf auf eine baldige Genehmigung der Fonds durch die SEC.

Steigt $BTCETF-Token um 1.000 % nach der Genehmigung?

Der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF) profitiert aktuell stark von den Erwartungen der Anleger, dass es bald zu börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA kommen könnte. Das Projekt erinnert nicht nur durch den Namen an die Bitcoin-Fonds, sondern ist auch in seiner Token-Struktur eng mit diesen verbunden. Diese Verknüpfung scheint bei den Anlegern gut anzukommen, was sich in einem Presale-Ergebnis von nahezu 3 Millionen Dollar zeigt.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Sollten die Bitcoin-ETFs in den USA genehmigt werden, plant $BTCETF, 5 % seiner Tokens zu vernichten ("burnen"). Bei der Markteinführung des ersten derartigen Fonds werden weitere 5 % der Tokens entfernt. Insgesamt könnten durch fünf solche Schlüsselereignisse bis zu 25 % des gesamten Token-Umlaufs durch Burns eliminiert werden.

Bei der Markteinführung kommt $BTCETF mit einer Transaktionsgebühr von 5 %, die bei jedem dieser Schlüsselmomente ebenfalls schrittweise reduziert wird. Treten alle 5 Meilensteine rund um die Bitcoin-ETFs ein, wird die Transaktionsgebühr schließlich komplett aufgehoben.

(Bitcoin ETF Token Burn-Ereignisse - Quelle: btcetftoken.com)

Diese direkte Verbindung zu tatsächlichen Ereignissen in der Welt der Bitcoin-ETFs, die derzeit intensiv diskutiert werden, macht den $BTCETF-Token zu einem besonders aktuellen und beachteten Projekt. Der Vorverkauf ist auf weniger als 5 Millionen Dollar limitiert und nähert sich bereits der 3 Millionen Dollar-Marke. Es wird erwartet, dass dieser bald endet. Bis dahin haben Investoren noch die Chance, zu einem festgelegten günstigen Preis zu kaufen, bevor nach dem Börsenstart hohe Preisschwankungen und möglicherweise deutliche Preissteigerungen eintreten könnten.

Der Bitcoin ETF Token kommt auch mit einer Staking-Funktion, bei der Anleger, die ihre Token langfristig einsetzen, hohe Renditen erzielen können. Aktuell liegt die APY noch bei über 90 %. Auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn mehr Käufer ihre Token staken, kann sich die Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Da schon jetzt die Mehrheit der Käufer beschlossen hat, die Token in den Staking Pool einzuzahlen, wird das Umlaufangebot weiter begrenzt, wodurch eine Kursexplosion nach dem Listing an den Kryptobörsen noch wahrscheinlich wird.

