Die Open-Source-Plattform ist ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms für Entwickler von Geschäftsanwendungen verfügbar, die generative KI erforschen und einsetzen.

AnyQuest, der KI-Anbieter für Unternehmen, kündigte heute die Verfügbarkeit von AnyQuest PyAQ an, einer Open-Source-Plattform für kognitive Anwendungen.

Generative AI Cognitive apps can be deployed on AnyQuest and accessed from business applications and services with LLMs and plug-in tools. AnyQuest is an Enterprise AI enabler with an open-source, low-code development platform. (Graphic: Business Wire)