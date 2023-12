Wie viele US-Firmen fahren derzeit auch deutsche Konzerne ihre Werbeaktivitäten auf X drastisch zurück. Grund: Hasskommentare und Falschnachrichten. Aldi Nord will Elon Musks Plattform derweil sogar ganz verlassen. X-Eigner Elon Musk hat für US-Konzerne wie Disney, Apple oder IBM, die aus Angst um ihre Reputation oder aus Protest gegen antisemitische Postings ihre Werbebudgets einfrieren nur Verachtung übrig. "Go fuck yourself!", beschimpfte Musk ...

