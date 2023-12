Technology Holdings, eine globale Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, freut sich bekannt zu geben, dass sie als exklusiver Finanzberater des in London ansässigen Elite-ServiceNow-Partners Unifii bei dessen strategischem Verkauf an die von Bain Capital unterstützte Inetum mit Hauptsitz in Frankreich fungiert hat.

Unifii ist der größte unabhängige Elite-ServiceNow-Partner in Großbritannien und Irland und bekannt für seine unvergleichliche Expertise bei der Unterstützung von Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation. Unifii ermöglicht es seinen Kunden, durch optimierte Geschäftsabläufe erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Unifii verfügt über ein anerkanntes Kunden-Ökosystem in verschiedenen Sektoren, darunter Finanzen, Technologie und der öffentliche Sektor. Das Team aus zertifizierten Experten und erfahrenen Beratern bringt einen unbestreitbaren Mehrwert für die nationalen und internationalen Projekte seiner Kunden.

Mit der Übernahme von Unifii wird Inetum zu einem führenden europäischen Partner für ServiceNow mit fast 500 ServiceNow-Experten in Europa und mehr als 2000 Zertifizierungen. Inetum bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen zur Geschäftsumwandlung auf der ServiceNow-Plattform und verfügt über ein breites geografisches Spektrum an ServiceNow-Know-how, das von Großbritannien und Irland bis nach Osteuropa, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, die Schweiz und Luxemburg reicht. Mit dieser strategischen Präsenz in Europa positioniert sich Inetum als einer der Hauptakteure in Europa und bietet Offshore-Kapazitäten in Indien.

"Das Engagement, die Erfolgsbilanz und das tiefe Verständnis von Technology Holdings für den ServiceNow- und Digitalen Transformationsmarkt in Verbindung mit dem umfassenden Wissen über die wichtigsten strategischen und Private-Equity-Akteure auf der ganzen Welt haben dafür gesorgt, dass wir diesen Transaktionsprozess optimal steuern und den Wert für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter maximieren konnten. Daher freuen wir uns sehr auf unsere neue Partnerschaft mit Inetum, bei der wir enorme strategische und kulturelle Synergien sehen", sagte Stephen Mamelok, Geschäftsführer von Unifii.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings sagte: "Wir freuen uns sehr, diese wichtige Transaktion im ServiceNow-Ökosystem für den Elite-Partner Unifii abgeschlossen zu haben unsere 7. Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die profunde Expertise von Technology Holdings und positioniert uns als die Investmentbank der Wahl für ServiceNow und digitale Transformation weltweit. Es war uns eine große Freude, mit Steve und Mike bei Unifii zusammenzuarbeiten, und wir wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer Partnerschaft mit Inetum."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206243421/de/

