The Platform Group AG eröffnet Börsenhandel an Frankfurter Wertpapierbörse nach erfolgreichem Unternehmenszusammenschluss mit Bell Ringing Ceremony



07.12.2023

Düsseldorf, 07. Dezember 2023. The Platform Group AG (ISIN DE000ASQEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, wird am Montag, 11. Dezember 2023, im Rahmen der Bell Ringing Ceremony den Börsenhandel auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnen. Das Läuten der Börsenglocke durch Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG, zur Eröffnung des Börsenhandels markiert den erfolgreichen Abschluss der Zusammenführung der Platform Group GmbH & Co KG und der fashionette AG zu einem einzigartigen, stark und profitabel wachsenden Software- und Plattformunternehmen.

Dr. Dominik Benner, Chief Executive Officer von The Platform Group AG: "Wir sind stolz, in so kurzer Zeit die TPG erfolgreich als schnell wachsendes Technologieunternehmen an der Börse etabliert zu haben. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein Wachstum des konsolidierten pro-forma GMV von EUR 700 Mio. sowie ein Umsatzplus von 32 % auf EUR 440 Mio. Für das bereinigte EBITDA rechnen wir mit einer Steigerung um 92 % auf EUR 20 Mio. In den nächsten Jahren wollen wir weiter deutliche Wertzuwächse erzielen und erwarten mittelfristig einen GMV von rund EUR 1 Mrd. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 %."

Die Bell Ringing Ceremony mit der Eröffnung des Börsenhandels an der Frankfurter Wertpapierbörse durch The Platform Group wird live auf der Homepage der Gesellschaft im Bereich Investor Relations sowie unter Opening Bell: The Platform Group - YouTube am Montag, 11. Dezember 2023, ab 9:00 Uhr MEZ übertragen.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von EUR 440 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR 20 Mio. gerechnet.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

