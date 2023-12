FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd des Dax gerät am Donnerstag etwas ins Stocken. Markteilnehmer sprachen von einer gesunden Atempause und halten die Marktlage teils für überkauft.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex deutete eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 16 607 Punkte an. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird mit einem Abschlag von 0,4 Prozent erwartet.

Tags zuvor hatte der Dax bei 16 727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally baute er seit dem Oktober-Tief damit auf über 14 Prozent aus.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Er hatte es in den letzten Tagen nicht geschafft, die letzten Meter auf ein neues Jahreshoch zu gehen, und scheint stattdessen noch einmal zu korrigieren.

Auch in Asien dominieren am Morgen die Verkäufer. Chinas Importe enttäuschten im November deutlich. Anstelle eines erwarteten deutlichen Anstiegs sanken die Einfuhren um 0,6 Prozent.

Am deutschen Markt fielen im vorbörslichen Tradegate-Handel die Aktien der Lufthansa um mehr als vier Prozent zum Xetra-Schluss. JPMorgan hatte sie abgestuft.

Für die Aktien von Borussia Dortmund zeichneten sich nach dem DFB-Pokal-Aus beim VfB Stuttgart ebenfalls Verluste ab.

/ajx/mis



