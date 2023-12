© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Laut einer Studie der University of Utah deutet der derzeitige Trend unter Leerverkäufern auf schlechte Aussichten für das kommende Jahr hin. Es zeigen sich außerdem Muster wie vor der Finanzkrise vor 15 Jahren.Das zurückliegende Börsenjahr war besonders turbulent: Die weiterhin hohe Inflation, die damit einhergehende Zinswende und geopolitische Krisen sorgten für Kursschwankungen und ein unsicheres Gefühl an den Kapitalmärkten. Mit Blick auf 2024 hoffen daher viele Börsianer auf ein stabileres Jahr mit steigenden Kursen. Doch mit Blick auf den derzeitigen Trend unter Leerverkäufern, also Anlegern, die gezielt auf fallende Kurse spekulieren, könnten diese Hoffnungen enttäuscht werden. So …