Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von LiveView Technologies (LVT) erhalten. LVT - ein führender Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen in den USA - setzt erneut auf die bewährte EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie für den Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Der Auftragswert beläuft sich auf rund USD 3,4 Mio. und wird in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam. Gleichzeitig baut SFC, wie bereits ...

