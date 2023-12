Das führende Unternehmen im Bereich Datenmanagement wurde sowohl für die Vollständigkeit der Vision als auch für die Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet. Denodo ist der Ansicht, dass dies durch seine neuesten Innovationen im Bereich KI und die anhaltende Kundenzufriedenheit unterstützt wird

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner® das Unternehmen im vierten Jahr in Folge als "Leader" in seinem 2023 Magic Quadrant for Data Integration Tools eingestuft hat. Gartner stellt fest: "Der Markt für Datenintegrationstools floriert aufgrund der kommenden Anforderungen an Data-Fabric-Architekturen, die Bereitstellung von Datenprodukten und den Bedarf an integrierten Daten zur Unterstützung von GenAI. Daten- und Analyseverantwortliche sollten diese Studie nutzen, um geeignete Anbieter für ihre Datenintegrationsanforderungen zu bewerten."

Den vollständigen und kostenlosen Magic Quadrant Report, der am 4. Dezember 2023 veröffentlicht wurde und von Ehtisham Zaidi et al. verfasst wurde, finden Sie hier.

Dem Bericht zufolge "werden sich bis 2026 die manuellen Datenintegrationsaufgaben durch die Einführung von Data Fabric Design Patterns, die eine erweiterte Datenintegration unterstützen, um bis zu 30 reduzieren."

Die Denodo Plattform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, die Unternehmen bei der Implementierung einer logischen Data Fabric-Architektur unterstützt, um Self-Service-BI, Data Science, hybride/multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmensdatendienste zu ermöglichen. Durch den Einsatz der Denodo Platform erhalten Unternehmen zeitnahe, zuverlässige und integrierte Datensätze für schnellere Analysen und fundierte Geschäftsentscheidungen. Einige der bekanntesten Fortune-500- und Global-1000-Marken vertrauen auf die Denodo Plattform, wenn es darum geht, das Kundenerlebnis zu verbessern, die betriebliche Effizienz und Agilität zu steigern, Self-Service-Daten zu demokratisieren und die IT-Infrastruktur zu modernisieren.

"Wir glauben, dass die Anerkennung als Leader im Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools im vierten Jahr in Folge ein Beweis für den Wert ist, den wir unseren Kunden bieten, und für die Geschwindigkeit, mit der unsere Technologie in der Lage ist, jedem Benutzer vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung zu stellen", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Ich denke, dass unsere Anerkennung als "Customers' Choice" im Gartner Peer Insights-Umfragebericht im dritten Jahr in Folge das Vertrauen unserer Kunden in unser Produkt, unsere Dienstleistungen und unseren branchenführenden Ansatz für logisches Datenmanagement zeigt."

Bitte tweeten:Neuigkeiten: @denodo wird im November 2023 im @Gartner_inc MagicQuadrant für DataIntegration Tools zum vierten Mal in Folge als Leader eingestuft. Lesen Sie den Bericht https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/gartner-magic-quadrant-data-integration-tools-2023 DataVirtualization

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Robert Thanaraj, Sharat Menon, Roxane Edjlali, Thornton Craig, Michele Launi, 4. Dezember 2023

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools, 25. Januar 2023

Gartner Haftungsausschlüsse

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, die einen logischen Ansatz verfolgt, um Self-Service-BI, Data Science, hybride/multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmensdatendienste zu ermöglichen. Mit einem ROI von mehr als 400 und einem Nutzen in Millionenhöhe haben Denodo-Kunden aus Großunternehmen und mittelständischen Betrieben in mehr als 30 Branchen eine Amortisierung in weniger als 6 Monaten erreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.denodo.com oder rufen +1 877 556 2531 (US) +44 (0) 20 7869 8053 (GB) +65 6950 7489 (Singapur) an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206156637/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

508-429-5988 (Chris) oder 978-433-3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com