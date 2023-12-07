DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CN SCE GROUP 19/24 XS1974405893 BAW/UFN
CN SCE GROUP 20/25 XS2227351900 BAW/UFN
CN SCE GROUP 21/26 XS2286966093 BAW/UFN
CN SCE GROUP 21/24 XS2316077572 BAW/UFN
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CN SCE GROUP 19/24 XS1974405893 BAW/UFN
CN SCE GROUP 20/25 XS2227351900 BAW/UFN
CN SCE GROUP 21/26 XS2286966093 BAW/UFN
CN SCE GROUP 21/24 XS2316077572 BAW/UFN