ams Osram werden aus der Bezugsrechtsemission rund CHF 781 Mio. (ca. 808 Mio. Euro) zufließen. Es wurden bis 6. Dezember Bezugsrechte für 716.777.622 zum (Bezugspeis CHF 1,07 je Stück) ausgeübt, die verbliebenen 7.377.040 angebotenen Aktien, die nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden, wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von CHF 1,88 pro Aktie bei institutionellen Investoren platziert, teilt ams Osram mit. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2023 erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember 2023 erwartet.

