Berlin (ots) -Der Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich seine Partei mit SPD und Grünen über den Haushalt für 2024 einigt.Dürr sagte am Donnerstagmorgen im rbb24 Inforadio: "Wir reden von 17 Milliarden Euro - eine Menge Geld. Der Bundeshaushalt hat insgesamt ein Volumen von 450 Milliarden Euro. (...) Kurzum, es ist bewältigbar, darum geht es mir an dieser Stelle. Das heißt aber auch, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass man sehr genau in die vielen tausend Haushaltstitel reinschaut."Dürr führte aus, man müsse genau prüfen, wo man kürzen könne. Das brauche zwar Zeit. Es sei aber besser, gründlich vorzugehen, als zu schnell und dann nachbessern zu müssen.Das ganze Interview: FDP-Fraktionschef Christian Dürr: | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2023/12/7/duerr-halbzeit-ampel-bundesregierung-fdp-haushalt-streit.html)