Innsbruck (ots) -Feierliche Graduierung mit Gästen aus aller Welt | Mittlerweile knapp 16.000 MCI-Alumni | Überaus begehrt am ArbeitsmarktKürzlich wurden die letzten Bachelor- und Masterurkunden an die insgesamt 1.100 Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2023 der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von sieben bewegenden Sponsionsfeiern überreicht.Die frischgebackenen Alumni absolvierten einen von insgesamt 29 Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft oder Technologie & Life Sciences bzw. einen der sechs besonders renommierten Executive Master Studiengänge am MCI. Zahlreiche Studierende haben ein sogenanntes Double-Degree-Studium absolviert, in welchem sie einen zusätzlichen Studienabschluss an einer ausländischen Partnerhochschule erworben haben.Stilvoller Rahmen war die festlich geschmückte Dogana des Congress Innsbruck, in der in Summe mehr als 5.000 Festgäste den Graduierungsfeiern beiwohnten, die hierfür aus aller Welt angereist waren.Die Zahl der Alumni ist seit der Gründung der Unternehmerischen Hochschule® im akademischen Jahr 1995/1996 auf insgesamt knapp 16.000 gewachsen. Die Abschlussquote liegt bei beeindruckenden 84% - einem international besonders beachtlichen Wert, der unter anderem durch ein anspruchsvolles Aufnahmeverfahren, leistungsfähige Prozesse, engagierte Lehrende aus Wissenschaft, Wirtschaft & Consulting, intensive Betreuung und professionelle Student Services erreicht wird.Hohe Nachfrage am ArbeitsmarktDurch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern und die praxisnahe Ausrichtung aller Studiengänge sind Alumni der Unternehmerischen Hochschule® am Arbeitsmarkt besonders gefragt und verfügen bereits bei Studienabschluss über durchschnittlich 2,6 Stellenangebote, wobei sich das Verhältnis seit der letzten Umfrage* weiter verbessert hat. Die große Nachfrage seitens der Arbeitgeber zeigt sich auch beim jährlich veranstalteten MCI Recruiting Forum, einer internationalen MCI Karriere-Messe, an der sich zuletzt 100 renommierte Unternehmen aus dem In- und Ausland beteiligten.*Quelle: MCI Alumni Survey 2019/20Mehr Informationen & Fotos mci.eduPressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5666584