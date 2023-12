Die Technologie erzeugt eine Qualität, die mit der von Neuware vergleichbar ist, ohne die Leistung zu beeinträchtigen

-Verfahren ermöglicht das effiziente Recycling von PMMA-basierten Materialien

-Geplante Inbetriebnahme Q1 2024 in Rho, Italien

-Unterstützt die fortgesetzte Umgestaltung des Unternehmensportfolios mit Fokus auf nachhaltigkeitsorientierte Innovationen

Trinseo ("Trinseo" oder "das Unternehmen") (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, trägt mit der Einweihung seiner Depolymerisationsanlage der nächsten Generation für Polymethylmethacrylat (PMMA) in Rho, Italien, dazu bei, das Potenzial nachhaltiger Kunststoffe zu fördern. Diese Demonstrationsanlage, die im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden soll, ist ein entscheidender Schritt zur Umgestaltung des Kunststoff-Ökosystems als Teil der Kreislaufwirtschaft. PMMA, das für seine Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen bekannt ist, wird durch diesen fortschrittlichen Recycling- und Reinigungsprozess umgewandelt, so dass es in die Kunststoff-Wertschöpfungskette zurückkehren und das Ziel der Kreislaufwirtschaft unterstützen kann. Dieses Depolymerisationsverfahren soll ein effizientes Recycling von Alt-PMMA und anderen schwer zu recycelnden Strukturen ermöglichen, die letztendlich zur Herstellung von Acrylharzen, Platten und Compounds aus recycelten Materialien verwendet werden.

Trinseo Manufacturing Operations, Rho, Italy. Site of future demonstration PMMA depolymerization facility.

Die Depolymerisation ist eine chemische Recyclingtechnologie, die die traditionellen mechanischen Recyclingverfahren ergänzt. Während das mechanische Recycling für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft unerlässlich ist, schafft die Depolymerisation ganz neue Möglichkeiten, indem sie das Polymer in seine einzelnen Monomere zurückführt. Dies ermöglicht das Recycling einer breiteren Palette von Materialien auf PMMA-Basis, was zu einer Erhöhung des Recyclinganteils und der Recyclingraten insgesamt führt und dazu beiträgt, den Bedarf an neuen Materialien in der Produktion zu senken.

"Innovationen bei den Recyclingtechnologien sind unerlässlich, um verschiedene Arten von Materialien effektiv zu recyceln. Diese neue Anlage ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem skalierbaren System mit dem Ziel, PMMA zu einem wirklich zirkulären Material von hoher Qualität zu machen", sagte Francesca Reverberi, Chief Sustainability Officer von Trinseo. "In Kombination mit unserer eigenen Beschaffung und Aufbereitung der gesammelten Materialien durch unseren Heathland-Recyclingbetrieb wird unsere PMMA-Depolymerisationsanlage eine leistungsstarke Lösung für eine Welt bieten, die zunehmend nach neuen Wegen sucht, um die Nachhaltigkeit in der Kunststofflieferkette zu verbessern", fügte Reverberi hinzu.

Die Depolymerisationsanlage von Trinseo wird auf der Grundlage eines kontinuierlichen Rückgewinnungsmodells entwickelt, um hochwertiges recyceltes PMMA zu produzieren, das der Qualität seines ursprünglichen Gegenstücks entspricht. Damit wird eine kreislauforientierte Kunststoff-Wertschöpfungskette gefördert, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Durch den Einsatz dieser fortschrittlichen Recyclingtechnologie trägt die Einführung von recyceltem Monomer in die Lieferkette dazu bei, die Ziele zur Senkung der Kohlenstoffemissionen, des Wasserverbrauchs und der Erhaltung natürlicher Ressourcen zu erreichen, wie der Umweltnutzenrechner des MMAtwo-Projekts zeigt. Eine Umstellung auf die Depolymerisation von PMMA kann Verbrauchern, Herstellern und der Industrie gleichermaßen nachhaltige Vorteile bringen. Von Autolampen bis hin zu Schildern und vielem mehr bietet diese Technologie die Möglichkeit, einer Reihe von alltäglichen Produkten ein zweites Leben zu geben und darüber hinaus.

Das mit dem Depolymerisationsverfahren hergestellte Material wird in Trinseos unverwechselbares "R-Life"-Portfolio integriert, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und sowohl mechanisch als auch chemisch recycelte PMMA-Typen umfasst. Diese Produkte finden in den Bereichen Mobilität, Bauwesen und Konsumgüter Anwendung und entsprechen damit der wachsenden Nachfrage nach Produkten, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt werden.

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf fantasievolle, intelligente und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Weise zum Leben zu erwecken, indem er sein überragendes Know-how, zukunftsweisende Innovationen und erstklassige Materialien kombiniert, um für Unternehmen und Verbraucher Mehrwert zu schaffen.

Von der Entwicklung bis hin zur Fertigung profitiert Trinseo von seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen und bewältigt so die einzigartigen Herausforderungen von Kunden aus einer Vielzahl an Branchen, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität..

Die rund 3.300 Mitarbeiter von Trinseo bringen unendliche Kreativität ein, um von den Standorten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus die Möglichkeiten für Kunden in aller Welt neu zu erfinden. Trinseo erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von rund 5 Milliarden US-Dollar. Entdecken Sie mehr, indem Sie www.trinseo.com besuchen und sich mit Trinseo auf LinkedIn, Twitter, Facebook und WeChat verbinden.

