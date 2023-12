Nach der jüngsten Rekordrally scheint dem DAX am Donnerstag die Puste auszugehen. Zum Handelsstart wird der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent schwächer bei 16.615 Zähler erwartet. Damit könnte der Höhenflug der vergangenen Tage einen herben Dämpfer erhalten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Verluste an der Wall StreetAm Mittwoch zeigten sich Anleger ...

