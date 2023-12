DJ EUREX/Gewinnsicherung bei Renten-Futures - US-Jobs im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Nach der Rally sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch, besonders bei den langfristigen Laufzeiten, heißt es. Der Buxl-Futures der 30-jährigen Bundesanleihen verliert über 100 Ticks. Etwas Sorgen machen sich Marktteilnehmer, dass die wöchentlichen US-Anträge auf Arbeitslosenunterstützung am Nachmittag überbewertet werden könnten und dann für Volatilität sorgen. Es sind die letzten Jobdaten vor dem großen Monatsbericht am Freitag.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 36 Ticks auf 135,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,49 Prozent und das Tagestief bei 134,87 Prozent. Umgesetzt wurden 42.900 Kontrakte.Der Bobl-Futures verliert 17 Ticks auf 118,14 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 02:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.