Pardeep Kohli, CEO von Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der mit Cloud-nativen Lösungen, die in jeder Cloud laufen, die Zukunft der Netze gestaltet, begrüßte heute das neue Ranking des globalen Technologieforschungsunternehmens ABI Research, das Mavenir als führenden Anbieter von Open Radio Access Network (Open RAN)-Lösungen auszeichnet. In der detaillierten und unabhängigen Anbieter-Matrix von ABI Research führt Mavenir alle drei Ranking-Kategorien an Marktführerschaft, Innovation und Implementierung.

Mavenir wird mit einer beeindruckenden Punktzahl von 81,5 von 100 Punkten als führender Innovator im Bereich Open RAN eingestuft. Darüber hinaus spiegelt das Ergebnis von 84,5 von 100 Punkten bei den Implementierungskriterien die zentrale Rolle von Mavenir bei der Beschleunigung des weltweiten Einsatzes von Open RAN wider. Diese Schlüsselergebnisse positionieren Mavenir als weltweiten Marktführer für Open RAN im Bewertungsrahmen von ABI Research.

Pardeep Kohli, CEO von Mavenir, kommentierte die herausragende Performance von Mavenir in der globalen Anbieteranalyse wie folgt: "Ich begrüße von ganzem Herzen die Anerkennung unserer Marktführerschaft durch ABI Research, die auf einer soliden und objektiven Bewertung sowohl neuer als auch etablierter Anbieter beruht. Diese Spitzenposition, die durch den angesehenen und transparenten Prozess von ABI Research erreicht wurde, ist ein großer Erfolg für unser Engagement, die Marktbedingungen zu schaffen, die Industriepartnerschaften zu schmieden und die technologische Innovation zu liefern, um den flächendeckenden und großflächigen Einsatz von Open RAN zu beschleunigen. Dadurch können sowohl die Betreiber als auch die Nutzer große Vorteile erzielen."

Auf der Grundlage eines strengen und gründlichen Bewertungsrahmens hat ABI Research die führenden Open-RAN-Anbieter bewertet, um ein umfassendes und maßgebliches Bild der Wettbewerbsdynamik des Open-RAN-Anbieter-Ökosystems zu zeichnen. Die Kernbereiche der Analyse umfassen zehn Kriterien, die nach Innovations- und Umsetzungsclustern segmentiert sind darunter F&E-Aktivitäten, Beiträge zur O-RAN-Allianz, Unterstützung für mMIMO, jüngste kommerzielle Impulse, Produktportfolio, geografische Abdeckung, Partnerschaften und Mitgliedschaften, PoCs/Tests, Verpflichtungen zur Energieeffizienz und Brownfield-Implementierungen. Sie schließen mit einem detaillierten Profil der Umsetzungs- und Innovationsstrategien der wichtigsten Marktteilnehmer ab.

Saqlain Ali, Senior Analyst bei ABI Research, dazu: "Mavenir ist im Ranking der Wettbewerber insgesamt führend und hat sowohl bei der Innovation als auch bei der Implementierung die ersten Plätze belegt. Mavenir hat seine Rolle als führender Open-RAN-Anbieter dank seiner End-to-End-Cloud-nativen Software und Hardware und O-RAN Alliance-konformen Lösungen unter Beweis gestellt."

Saqlain Ali weiter: "Mavenir hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um Open RAN-Implementierungen in Partnerschaften mit anderen Mobilfunk-, Chipsatz- und Cloud-Anbietern zu beschleunigen und sein Open RAN-Portfolio für Multi-Vendor-Implementierungen zu validieren. Der Kundenstamm von Mavenir ist breit aufgestellt, und Mavenir bedient mehr als 300 CSPs in mehr als 120 Ländern."

Die Autoren des Berichts heben mehrere Bereiche hervor, in denen Mavenir seine Rolle als führender Brancheninnovator im Bereich Open RAN unter Beweis stellt, darunter die Bereitstellung von End-to-End-Cloud-nativen Software- und Hardware-Lösungen mit einem umfassenden Portfolio, das Core, Edge und Open RAN abdeckt. Weitere Schwerpunkte des Rahmens sind Mavenirs offenes und vollständig virtualisiertes RAN (vRAN), seine O-RAN Alliance-konforme Lösung zur Unterstützung von Open RAN Functional Split (FS)-Optionen sowie Mavenirs OpenBeam mMIMO-Portfolio, das sowohl das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) als auch O-RAN Alliance-konforme Funkgeräte unterstützt.

Die eindeutige kommerzielle Dynamik von Mavenir im Jahr 2023 ist ein Schlüsselfaktor für die Top-Performance des Unternehmens, einschließlich der Ankündigung mehrerer erfolgreicher Tests und neuer strategischer Partnerschaften mit CSPs, Cloud-Anbietern und Chipsatz-Anbietern. Die Gutachter heben insbesondere die Ausweitung der geografischen Abdeckung von Mavenir hinsichtlich der Unterstützung großer Mobilfunkbetreiber bei der Einführung von Open RAN hervor. Schließlich hebt der Bericht die beträchtliche Breite des Partner-Ökosystems von Mavenir sowie die aktive Zusammenarbeit mit Cloud-Anbietern, Chipsatz-Anbietern, Mobilfunkanbietern und Betreibern zur Durchführung von Open RAN-Integrations- und Interoperabilitätstests hervor.

