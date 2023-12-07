BARCLAYS SENKT ZIEL FüR BAT AUF 2650 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FüR VODAFONE AUF 92 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK RES. SENKT SALVATORE FERRAGAMO AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11(12) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SWATCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (350) CHFEXANE BNP HEBT TELIA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 SEKEXANE BNP SENKT VODAFONE AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 68 PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FüR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2700 (2750) P - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FüR MICHELIN AUF 32 (29) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FüR PIRELLI AUF 5,30 (5,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FüR VICTREX AUF 1550 (1600) PENCE - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ADYEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1396 (784) EURJEFFERIES SENKT WORLDLINE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 12,30 (10,50) EURJPMORGAN HEBT SIKA AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...