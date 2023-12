AMS-Osram hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich bei Investoren untergebrachtBaloise Swiss Property Fund mit überzeugendem Jahresabschluss 2022/23Credit Suisse hat Millionenkredit an Signa vergeben (Tages-Anzeiger)Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen - 'Immunologisches Powerhouse'Zumtobel Group AG: Stabile EBIT-Marge bei weiter schwachen Umsatzerlösen ZINSEN Villeroy de Galhau: EZB wird 2024 über Zinssenkungen nachdenken CON Verunreinigte Schläuche bei Conti-Tochter rufen Staatsanwälte auf den Plan (HB) TKA Thyssenkrupp muss möglicherweise mehr Geld in sein Unternehmen Thyssenkrupp Steel Europe stecken, um eine Vereinbarung mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über eine gemeinsame Beteiligung abzuschließen Guten Morgen wünscht: ...

