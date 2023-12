Alicante, Spanien (ots/PRNewswire) -Montgó Lifestyle, unter der Leitung von Rogier Buningh und Erik Dijkshoorn, setzt sein schnelles Wachstum fort und zieht internationales Interesse auf sich. Ihr Engagement für erstklassige Pflege und Wohlbefinden führt zu einem Umzug an einen der schönsten Standorte in Europa."Unser Streben ist, um eine außergewöhnliche Betreuung zu bieten und eine Umgebung zu schaffen, die für unsere Teilnehmer sowohl beruhigend als auch inspirierend ist", so Rogier Buningh, Gründer von Montgó Lifestyle.Der Umzug ins Landesinnere der Costa Blanca, Spanien, bietet eine erweiterte Kapazität mit 15 Zimmern und Suiten. Montgó Lifestyle Care konzentriert sich auf die persönliche Sorge für Menschen, die aufgrund von Burnout, Sucht oder Depression Hilfe benötigen.Erik Dijkshoorn, Miteigentümer von Montgó Lifestyle, fügte hinzu: "Unser Fokus auf private Betreuung ermöglicht es uns, einen personalisierten Ansatz anzubieten, der den individuellen Bedürfnissen unserer Gäste entspricht. Wir freuen uns darauf, unsere Bemühungen an diesem atemberaubenden Ort auf ein noch höheres Niveau zu bringen."Montgó Lifestyle betont die Wichtigkeit der Vor- und Nachsorge sowie der Soforthilfe ohne Wartezeiten. Dies bietet sofortige und kontinuierliche Unterstützung für alle Hilfesuchenden.Für Organisationen und Einzelpersonen, die Balance suchen, bietet Montgó Lifestyle maßgeschneiderte Business Retreats an. Diese Programme konzentrieren sich auf die individuelle Platzierung innerhalb von Organisationen, die Verbindung von Teams und die Verbesserung der Kommunikation.Der neue Standort setzt auf Nachhaltigkeit mit Sonnenkollektoren, eigenen Wasserquellen und biologischem Anbau. Diese Initiativen bekräftigen das Engagement für eine umweltbewusste Umgebung.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (http://www.montgolifestyle.com/).Sehen Sie sich ein Video (https://youtu.be/CVtr2Z6O4fk) über den neuen Standort an.Hören (https://montgomindsetlistentoyourinnerbalance.buzzsprout.com/2271274/14029622?t=1) Sie sich den Podcast an (auf Niederländisch).Das Englische Transkript des Podcast finden Sie hier (https://medium.com/montg%C3%B3-mindset).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2293239/Montgo_Lifestyle.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2293238/Montgo_Lifestyle_Logo.jpgFür weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung und Interviewanfragen emailen Sie bitte an pr@montgolifestyle.com z. Hdn. von Connie Fluhme oder rufen Sie an: +31 651 468844.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/montgo-lifestyle-zieht-fur-weiteres-wachstum-an-einen-neuen-standort-302007492.htmlOriginal-Content von: Montgó Lifestyle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172863/5666614