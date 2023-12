Steigende Strompreise, sinkende Kosten für Photovoltaikanlagen - noch nie war Solarenergie so attraktiv. OtovoZürich - Die Strompreise steigen, doch Solaranlagen waren noch nie so günstig. Gleichzeitig werden Batterien 2024 ein grosses Thema und der Fachkräftemangel in der Solarbranche wird bald zum Mythos. Maximilian Dreyer, Geschäftsführer von Otovo, Europas führendem Marktplatz für private Solaranlagen und Batteriespeicher, gibt einen Ausblick auf den Schweizer Energiemarkt 2024 mit fünf konkreten…

Den vollständigen Artikel lesen ...