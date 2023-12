NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 6,10 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den anhaltend starken Kennziffern habe der Touristikkonzern auch einen zuversichtlichen ersten Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für 2023/24 nach oben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 17:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 17:28 / ET

DE000TUAG505