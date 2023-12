AudioCure erhält den Hearing Technology Innovator Award für AC102 in der Kategorie Therapeutika

Derzeit wird eine europaweite klinische Phase 2 Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von AC102 durchgeführt

Die AudioCure Pharma GmbH gab heute bekannt, dass sie für ihren innovativen Wirkstoff AC102 von den Hearing Technology Innovator Awards ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden bahnbrechende Innovationen im Bereich der Hör-Technologien gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231205008133/de/

Dr. Reimar Schlingensiepen (links, Geschäftsführer der AudioCure Pharma GmbH) und Prof. Hans Rommelspacher (Gründer und CSO) nehmen den Preis in der Kategorie Therapeutika entgegen. (Foto: AudioCure Pharma)

AudioCure entwickelt das therapeutische Molekül AC102 zur Behandlung von Hörstörungen wie dem Hörsturz. Bislang werden Kortikosteroide als Standardtherapie eingesetzt. Da es jedoch keinen eindeutigen Nachweis für deren klinisch relevanten Nutzen gibt, sind diese von den Gesundheitsbehörden nicht zugelassen. AudioCure forscht intensiv an spezifischen und wirksamen Therapien, um diesen hohen medizinischen Bedarf zu decken. In präklinischen Hörverlustmodellen führt eine einmalige Anwendung von AC102 im Mittelohr zu einer fast vollständigen Wiederherstellung des Hörvermögens und übertrifft damit deutlich die Wirkung der Kortikosteroidtherapie. Nachdem sich AC102 bei gesunden Freiwilligen als sicher und gut verträglich erwiesen hat, läuft derzeit eine europaweite klinische Phase 2 Studie, in der die Wirksamkeit von AC102 im Vergleich zu Kortikosteroiden untersucht wird. Patienten mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust können innerhalb von 5 Tagen nach Auftreten der Symptome in der Studie aufgenommen werden. Bis zu 50 europäischen Studienzentren nehmen an der Studie teil, darunter Österreich, Deutschland, die Tschechische Republik, die Niederlande, Polen und Serbien.

"Die Innovator Awards zielen darauf ab, die Personen und Organisationen zu würdigen, die bahnbrechende Konzepte der Hörmedizin in die Realität umsetzen", erklärte Dr. Robert Traynor, Mitglied der Jury des 2023 Awards Programms. "Unternehmen wie AudioCure spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen in der gesamten Branche."

Reimar Schlingensiepen, CEO von AudioCure, sagte: "Die Verleihung des Hearing Technology Innovator Award unterstreicht den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Lösungen für die Behandlung von Erkrankungen wie dem Hörsturz. Er ehrt auch die bahnbrechende Innovation unseres Gründers, Prof. Hans Rommelspacher. Unsere laufende klinische Studie der Phase 2 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg diese Krankheit behandelbar zu machen. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben, den Therapiestandard für Hörtherapien neu zu definieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.audiocure.com/de/hhtm/

Contacts:

AudioCure Pharma GmbH

Frauke Luers

Telefon: +49 30 2218 397-0

E-Mail: pr@ac-clinical.com

Web: www.audiocure.com