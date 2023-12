Five9, führender Anbieter der Intelligent CX Platform, hat den CX-Spezialisten Assist Digital als neuen Partner gewonnen. Damit hat Five9 sein europaweites Partner-Netzwerk weiter gestärkt. Insbesondere mit der converneo GmbH, der Leipziger Tochtergesellschaft von Assist Digital, profitieren die CX-Plattform-Spezialisten von umfassendem Know-how bei der Integration von Lösungen und Unterstützung bei den Vertriebsaktivitäten.

Ein erklärtes Ziel von Five9 besteht darin, seine Lösung in der DACH- und Benelux-Region vorwiegend über Partner zu vertreiben. Mit Assist Digital, als renommierter Anbieter digitaler CX Services mit Hauptsitz in Mailand, Italien und mehr als 5500 Mitarbeitern an 22 Standorten in ganz Europa, hat sich der Plattform-Anbieter dafür nun schlagkräftige Unterstützung in den Kreis der Partner geholt. Assist Digital versteht sich als paneuropäisches Unternehmen, das für globale Marken optimale digitale Kundenerlebnisse während des gesamten Customer Lifecycles realisiert vom Marketing über den Vertrieb bis zum Kundenservice. Zentral ist dabei die Verbindung von menschlicher und künstlicher Intelligenz um so aus jedem Kundenkontakt einen Mehrwert zu generieren. Für die Verbesserung der Kundenbindung und -zufriedenheit vereint Assist Digital Kreativität mit Daten, Prozessen und Technologien wie etwa der Contact Center as a Service-(CCaaS)-Lösung von Five9. Rund um die Customer Experience bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Design, Operation, Technology und Advanced AI Solutions. Bei der Auswahl des neuen Partners fiel für Five9 besonders ins Gewicht, dass die deutsche Tochtergesellschaft converneo umfassende Expertise im Bereich Service-Center und der Implementierung von modernen Technologien zur Optimierung des Kundenservices bietet und das im Netzwerk der Assist Digital europaweit.

Value Added-Partnerschaft für beide Seiten

"Zu den wesentlichen Pluspunkten der Kooperation mit Assist Digital gehört für uns ihr Know-how in puncto Integration und Orchestrierung. Eine cloud-basierte Lösung wie unsere mit mittlerweile rund 160 fest installierten Interfaces können wir mit ihrer Hilfe noch einfacher und schneller bei unseren Kunden integrieren", erklärt Roland Lunck, Senior Director Partner DACH BENELUX und NORDICS bei Five9. "Zudem sind die Experten von Assist Digital, die bereits zahlreiche Eigenentwicklungen im Bereich Call and Contact Center vorweisen können, in der Lage, unsere Lösung bei spezifischen Kundenanfragen zu erweitern, wie zum Beispiel durch Orchestrierungs- und Reporting-Tools oder mit Special Customizing, was die Optik angeht."

Gleichzeitig rechnet Five9 damit, dass Assist Digital in Zukunft auch wertvollen Input für die Weiterentwicklung der eigenen CCaaS-Lösung liefert. Assist Digital ist für Five9 der perfekte Partner, um den eingeschlagenen europäischen Wachstumskurs fortzusetzen und grenzüberschreitende Projekte zu realisieren. Durch die zahlreichen Tochterunternehmen von Assist Digital in Europa kann Five9 nun noch besser Kunden bedienen, die die CCaaS-Lösung des Unternehmens an mehreren Standorten auf dem Kontinent einsetzen wollen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil dabei: Die Mitarbeiter von Assist Digital sprechen häufig die Sprache des Kunden und in der jeweiligen Region besteht mitunter schon ein Vertrags- und damit ein Vertrauensverhältnis.

"Wir machen Vertrieb füreinander"

Überdies erweitert Five9 durch die Kooperation nicht nur seinen geografischen Radius, sondern auch den Kundenkreis. Zusammen können die neuen Partner einerseits Projekte mit einem größeren Volumen angehen. Andererseits erleichtert die Kooperation die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen, die oft gewisse Mindestumsätze erfordern.

"Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten auch unter Vertriebsaspekten ein Riesengewinn, denn wir machen Vertrieb füreinander. Wenn uns für ein Großprojekt die erforderliche Implementierungspower fehlt, unterstützt uns Assist Digital", berichtet Roland Lunck. Fokko Baars, Senior Account Manager bei Assist Digital, ergänzt: "Außerdem sind wir bei Kunden ein gefragter Ansprechpartner, wenn es darum geht, in Frage kommende Lösungen auszuwählen und Empfehlungen auszusprechen. Und selbstverständlich bringen wir Five9 ins Gespräch, sobald es passt und das können wir oft, weil der Umfang der Five9-Plattform weitreichend ist."

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet ein umfassendes Lösungspaket für die Orchestrierung fließender Kundenerlebnisse und die Stärkung der Agenten. Unsere Cloud-native, mandantenfähige, skalierbare, zuverlässige und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omni-Channel-Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.400 Partner sowie innovative, praktische KI, Automatisierung und Journey Analytics, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 bringt die Power von Menschen, Partnern und Technologie in mehr als 2.500 Organisationen weltweit ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

Über Assist Digital

Assist Digital kombiniert menschliche und künstliche Intelligenz, um jeden Kundenkontakt in ein Erlebnis mit Mehrwert zu verwandeln. Europaweit bieten wir Dienstleistungen rund um den Bereich Kundenservice-Exzellenz, BPO, Technologieberatung, UX-Design und Entwicklung an. Unsere Services helfen Ihnen, die Produktivität im Kundenservice maßgeblich zu erhöhen, indem Workflows vereinfacht und automatisiert werden. Die Assist Digital Group als paneuropäischer CX Provider ist mittlerweile in 11 Ländern mit 22 Niederlassungen, Kompetenz- und Contact-Centern und mehr als 5500 Mitarbeitern vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.assistdigital.com.

