NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 245 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der vom Flugzeugbauer bis 2025/26 angestrebte Barmittelzufluss (Free Cashflow) von mehr als sechs Milliarden US-Dollar hänge maßgeblich vom Modell 737 ab, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 dürfe sich deren Cashflow-Beitrag des Programms trotz einer Auslieferung von wahrscheinlich knapp 400 Maschinen in Grenzen halten, da die Kosten für das 737-Programm aus dem Ruder gelaufen seien./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:19 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

