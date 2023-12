NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 784 auf 1396 Euro angehoben. Zwar blicke er konjunkturseitig eher vorsichtig auf 2024, doch da die Aktienmärkte der realen Entwicklung 6 bis 8 Monate vorausliefen, dürften die konjunkturellen Bedenken größtenteils eingepreist sein, schrieb Analyst Hannes Leitner in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die 2024er-Performance der Zahlungsabwickler. Adyen gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 18:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 19:01 / ET

NL0012969182