Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media & Games Invest SE

Unternehmen: Media & Games Invest SE

ISIN: SE0018538068



Anlass der Studie: Neunmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.12.2023

Kursziel: EUR3,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,20.

Zusammenfassung:

Das dritte Quartal verlief ähnlich wie der vorangegangene Dreimonatszeitraum, wobei die Topline die Auswirkungen einer Verlangsamung der Werbeausgaben zeigte. Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum (OSG) belief sich im dritten Quartal in Folge auf 1%. Die Hauptkennzahlen für Q3 lagen nahe an unseren Prognosen, und die Rentabilität blieb solide. Die nicht bereinigten Ergebnisse wurden durch die Auflösung der Earn-Out-Verbindlichkeit für AxesInMotion gesteigert, die im Zeitraum Juli bis September zu einem 'sonstigen betrieblichen Ertrag' von EUR64 Mio. führte. Die Bilanz wurde durch den Marktabschwung nicht strukturell beeinträchtigt, und das Unternehmen ist mit seinen Produkten und seiner Technologie weiterhin gut positioniert, wie die gewonnenen Neukunden zeigen. Wir stufen MGI weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR3,20 ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.20 price target.



Abstract:

Third quarter reporting was similar to the prior three month period with the topline showing the effects of a slowdown in ad spend. Fx-adjusted organic sales growth (OSG) tallied 1% for the third consecutive quarter. Headline Q3 figures were close to FBe, and profitability remained solid. Non-adjusted earnings were supercharged by the release of the AxesInMotion earn-out liability, which resulted in 'other income' of EUR64m for the July-to-September period. The balance sheet hasn't been unduly weakened in the market downturn, and, as client wins show, the company remains well positioned with its products and technology. We remain Buy-rated on MGI with a EUR3.2 target price.



