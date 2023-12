Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, freut sich, sein Platin-Sponsoring der GameDev.World, einer bahnbrechenden globalen Echtzeitkonferenz für Videospielentwickler, bekannt zu geben. Die Veranstaltung, die vom 9. Dezember 2023, 11 Uhr britischer Zeit, bis zum 10. Dezember 2023, 2 Uhr britischer Zeit, online stattfindet, ist einzigartig in GMT geplant, um ein internationales Publikum anzusprechen.

"Der Beitritt zu GameDev.World als Diamond Sponsor ist ein Schritt nach vorn in unserer Mission, die Spieleentwicklung weltweit zu demokratisieren", erklärte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Unsere Beteiligung an dieser Veranstaltung unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Gaming-Gemeinschaft und unser Bestreben, die Lücke für unterrepräsentierte Gebiete in der Gaming-Industrie zu schließen."

Ein Höhepunkt der GameDev.World ist das vielfältige Angebot an Rednern. Einer von ihnen ist Nathan Sölbrandt, der von 18:45 Uhr bis 19:10 Uhr britischer Zeit eine aufgezeichnete Session halten wird. Sein Beitrag verspricht, wertvolle Einblicke in die sich entwickelnde Welt der Spieleentwicklung zu geben. Ihm folgt Alessandro Biollo Menjivar, der von 19:55 Uhr bis 20:20 Uhr britischer Zeit live auf der spanischen Schiene sprechen wird. Es wird erwartet, dass Alessandro eine einzigartige Perspektive einbringen wird, die das vielfältige Programm der Konferenz weiter bereichert.

Das Engagement der Veranstaltung für Inklusion und globale Reichweite wird durch die Bereitstellung von Inhalten in acht Sprachen unterstrichen: Englisch, Arabisch, Hindi, Chinesisch, Portugiesisch-Brasilianisch, Französisch, Spanisch und Japanisch. Dies fügt sich nahtlos in die Vision von Xsolla ein, eine besser zugängliche und vernetzte Spielwelt zu schaffen. Zusätzlich zu den Sessions der Redner können die Teilnehmer ein umfassendes einseitiges Informationsblatt über das Funding-Team erhalten, das in allen acht Sprachen verfügbar ist.

Die Teilnehmer sind außerdem eingeladen, auf der GameDev.World ein Treffen mit den Xsolla-Experten zu vereinbaren. Dies ist eine gute Gelegenheit, um zu erfahren, wie die umfassenden Tools und Dienstleistungen von Xsolla speziell zur Unterstützung der Gaming-Industrie entwickelt wurden. Um einen Termin zu buchen und weitere Informationen über die Konferenz zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website: https://xsolla.events/gamedev-world-2023

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Für weitere Informationen und um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: xsolla.com

