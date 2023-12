Unterföhring (ots) -- Horst Schlämmer tut es schon wieder - er wirbt für HD+ und zeigt sich dafür sogar erstmals in komplett neuem Outfit!- Für die Kampagne kehrt Horst Schlämmer in seiner Kultrolle im Doppelpack zurück ins Fernsehen: als Horst Schlämmer und als Horst aus der Zukunft.- Als Horst aus der Zukunft zeigt er, was die neue HD+ TV-App schon heute kann: Pause-Funktion für Satellitenfernsehen, Mediatheken-Suche und vieles mehr.HD+ launcht die neue HD+ TV-App und hat mit Horst Schlämmer erneut eine der beliebtesten Figuren von Hape Kerkeling als Werbebotschafter gewonnen. Ergebnis: Horst zeigt sich seinen Fans, wie sie ihn garantiert noch nie gesehen haben. Denn in der neuen TV-Kampagne begegnet Horst Schlämmer seinem Zukunfts-Ich. Und dieser Horst aus der Zukunft trägt, anders als sein beliebtes Gegenwarts-Ich, Trenchcoat in glitzernder Metallic-Optik, blinkendes Schuhwerk und Future-Brille. Seinen Humor, die Perücke, das Kassengestell und die schlechten Zähne hat er aber beibehalten, genauso wie sein gutes Aussehen. Findet jedenfalls der Horst von heute. Zum Dreh befragt, wie es für ihn war, sich selbst zu begegnen, antwortet er: "Fantastisch! Ich meine, ich sehe in Zukunft ja noch immer so bombig aus wie heute. Eigentlich sogar noch besser. Dat is doch beruhigend zu wissen: Ein Horst Schlämmer altert nicht, er wird mit den Jahren einfach nur immer besser! Findet ihr doch auch, oder?"Fernsehkomfort schon heute wie aus der ZukunftWarum sich die beiden Horste in Schlämmers Wohnzimmer in Grevenbroich treffen, erklärt der eine Horst dem anderen im TV-Spot, der vom 8. Dezember 2023 an im deutschen Privatfernsehen ausgestrahlt und in verschiedenen Filmen im Internet präsentiert wird. Seine Mission: Dem Gegenwarts-Horst zeigen, was das neue HD+ heute schon kann. In gewohnt charmant-schnoddrigem Ton präsentiert Zukunfts-Horst die Funktionalitäten der App: Als sich beispielsweise in einer Tier-Doku eine Giraffe einen Snack gönnt, unterbricht der Horst aus der Zukunft den Film. Irritiert fragt sein Gegenwarts-Ich: "Wat war dat denn", und sein zukünftiges Ich erklärt: "Hier kannste pausieren, falls du mal wat Leckeres willst", um sich und seinem Gegenwarts-Ich eine schöne Portion Rollmöpse auf den Couchtisch fliegen zu lassen.Die Pause-Funktion ist für Haushalte mit Satellitenempfang ein Novum: Dank der HD+ TV-App können nun auch sie das laufende Programm pausieren. Und natürlich zeigt der Future-Horst seinem Gegenwarts-Ich auch die Neustart-Funktion bereits angelaufener Sendungen, die die App ebenfalls ermöglicht. Auch die aufwendige Suche nach einer Wunschsendung gehört der Vergangenheit an. Die intuitive Mediatheken-Suche ermöglicht es bequem, das riesige Programmangebot der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender gleichzeitig zu durchsuchen und das Ergebnis direkt zu starten. Auf das Studium von Programmzeitschriften kann Horst dank der neuen HD+ TV-App jedenfalls verzichten: Sie stellt TV-Tipps nach persönlichen Vorlieben bereit.Abgerundet wird die Kampagne durch Radiospots, Print-Anzeigen und Social-Media-Aktivitäten. Auch den einen oder anderen Pappaufsteller werden Fans von Horst Schlämmer und HD+ im Handel entdecken.Never change a winning team: Horst Schlämmer und HD+Bereits 2022 hatte sich Hape Kerkeling für HD+ in der Kampagne "Sei kein Horst. Hol dir das neue HD+" zum Horst gemacht und feierte damit gleichzeitig sein Comeback in der Rolle des stellvertretenden Chefredakteurs des Grevenbroicher Tagblatts. Damals hatte er den Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals Einblicke in seine vier Wände gewährt und dabei einrichtungstechnisch alle Erwartungen erfüllt (Stichwort: Eiche rustikal). Auch die neuen Spots spielen wieder in Schlämmers beschaulichem Reihenhäuschen und zeigen selbstverständlich auch den Fernseher mit HD+, den er sich im vergangenen Jahr so begeistert zugelegt hatte. Um zum Drehort zu gelangen, ging das Team tagtäglich die 350 Meter Entfernung vom Hotel bis zum Set an den 20 Thuja Heckenpflanzen am Eingang des Zuhauses von Horst Schlämmer vorbei und verwandelte Hape Kerkeling mithilfe von insgesamt 17 Kostümen, 3 Horst-Perücken, 4 Gebissen und 3 Schnurrbärten für die Drehtage in die beiden Horst-Figuren. Und natürlich galt es wie bei jedem Dreh so einige Hindernisse zu überwinden: Beispielsweise das Geräusch der Kirchenglocke am Drehort, die ganze 236 Mal in die Aufnahme läutete.Material zur neuen Kampagne von HD+Um Sie schon jetzt auf die neue Kampagne von HD+ einzustimmen und so richtig in Schlämmer-Stimmung zu versetzen, finden Sie anbei ein Exklusivinterview mit Horst Schlämmer. Die Langversion des TV-Spots ist hier (https://www.youtube.com/watch?v=IjNmYVN6Fho&list=PLiFpyQTUjbWRTgKThUjS11L15izjjWOGP&index=1) verfügbar. Wie Gegenwarts-Horst und Zukunfts-Horst die einzelnen Funktionen der HD+ TV-App erklären, sehen Sie in den Mini-Clips "Neustart (https://www.youtube.com/watch?v=K1H1ZbO26Rk)", "Mediathekensuche (https://www.youtube.com/watch?v=W2wUBZd7x4s)", "TV-Tipps (https://www.youtube.com/watch?v=ayIecVIVkCk)" und "Pause (https://www.youtube.com/watch?v=x73Nzn8YtSY)". Die Gesamtübersicht der Spots zur TV-Kampagne mit Horst Schlämmer finden Sie unter nachfolgendem Link: Link zu den Spots. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLiFpyQTUjbWRTgKThUjS11L15izjjWOGP)Bildmaterial zur neuen HD+ TV-Kampagne finden Sie unter folgendem Link: Presselounge von HD+ (https://presse.hd-plus.de/unternehmen/presse/metallic-look-und-future-brille-so-haben-wir-horst-schlaemmer-noch-nie-gesehen)++++++++++++++++++++Interview mit Horst SchlämmerBei den Dreharbeiten zum neuen HD+ Spot haben wir Horst Schlämmer in einem Interview gefragt, was er vom Horst aus der Zukunft und der neuen HD+ TV-App hält.In den neuen Spots von HD+ begegnest du einer Version von dir in der Zukunft. Wie war es für dich, deinem zukünftigen Ich zu begegnen? Wie findest du den Horst aus der Zukunft?HORST SCHLÄMMER: Hömma, ich war ja selbst von mir vonne Socken: Dat Alter hat man mir gar nich angesehen. Top-gepflegt, gutaussehend und dieset weiße Lächeln. Einfach nur herrlich. Klar, dieser neue Klamotten-Stil, da musste ich mich kurz wat dran gewöhnen. Aber im Grunde is et ja so - der Horst kann alles tragen. Weisse Bescheid!Hat dir Horst aus der Zukunft denn auch etwas über dich verraten? Zum Beispiel, wie es mit Gisela und dir weitergeht?HORST SCHLÄMMER: Wat glaubst du denn?! Natürlich hab' ich ihn zuerst nach den Lotto-Zahlen gefragt. Er hat sie auch genannt. Aber nur die, die ich eh immer tippe. Ob da irgendwann ein Treffer dabei sein wird, wollte er mir nich verraten. Und Gisela. Dat hab ich trotz Future-Brille an dem Funkeln in seinen Augen gesehen. Die beiden sind immer noch Arsch auf Eimer. Da bin ich mir janz sicher.Über was hast Du Dich denn sonst so mit dem Horst aus der Zukunft unterhalten?HORST SCHLÄMMER: Ja, so bisschen über unsere Interessen wie Schlager und Mettbrötchen. Aber natüüüürlich habe ich ihm auch stolz wie Bolle meinen Fernseher präsentiert. Und er hat mir dann gezeigt, wie die neuen Features von HD+ den noch besser machen. Dat war erste Sahne, sag' ich dir.Was gefällt dir an HD+ denn besonders gut?HORST SCHLÄMMER: Junge, du stellst aber auch Fragen! Hast du dat denn noch nicht selbst ausprobiert? Warte, dat müssen wir ändern. Hier, ich übergebe dir mal die Macht (übergibt die Fernbedienung). Du siehst, wie die Sendung läuft und dann drückste jetzt auf die Pausentaste (grunzt). Die Sendung bleibt stehen, verstehste! Wie 'ne Eins! Genial, oder? Dat Bild bewegt sich kein bisschen. Jetzt kannst du dir zum Beispiel ganz in Ruhe 'ne Stulle schmieren, wat zu trinken holen oder der Gisela ein paar Blumen holen. Und wenne zurückkommst, drückste einfach wieder auf die Play-Taste und die Sendung läuft weiter. Dank HD+ mach' ich jetzt viel öfter Pausen. Dat ist gesund. Weil ich hab ja manchmal Rücken. Weisse Bescheid!Wer hatte bei deinem Treffen mit deinem Zukunfts-Horst eigentlich "die Macht". Wer durfte das Programm bestimmen?HORST SCHLÄMMER: Also eigentlich lass' ich da niemanden an meine heilige Fernbedienung. Aber die Brille vom Horst aus der Zukunft hat mich ma kurz ein bisschen abgelenkt, so dat er dann doch an den Drücker kam. Aber weisse wat - wir beide haben ja eh den gleichen Geschmack, wenn et um unsere Lieblingssendung jeht. Deshalb war dat halb so wild. Aber dich lass' ich da jetzt nicht dran, brauchste gar nich so gucken.Und was sagt der Zukunfts-Horst zu HD+? Ist HD+ wirklich die Zukunft des Fernsehens?HORST SCHLÄMMER: Na, hömma! Darum hat er mich doch aus der Zukunft besucht! Um mir zu zeigen, dat ich mit HD+ die Zukunft schon heute in die Finger bekomme. Ich zeig' dir noch wat. Gib mal die Macht (nimmt sich die Fernbedienung). Ich geh' hier auf Suche und suche zum Beispiel nach Comedy. Damit du auch mal wat zum Lachen hast. Dat HD+ sucht für mich jetzt in allen vorhandenen Mediatheken. Janz automatisch! Siehste, hier dat Ergebnis. Keine Ahnung wie dat geht. Aber die zeigen mir jetzt schon, wat ich nachher sehen will. Wenn dat nich die Zukunft is, weiß ich auch nich weiter.Möchtest du uns sonst noch etwas sagen?HORST SCHLÄMMER: Ich hol' mir jetzt ein lecker Mettbrötchen. Weisse Bescheid. Und Future-Horst, wenne dat hier liest - kannste mir ma ein Paar von deinen blinkenden Schuhen schicken? Dat wäre echt die Wucht.Vielen Dank!Über HD+HD+ ist die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite in Deutschland. Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. Aktuell sind mit dem HD+ Sender-Paket mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 26 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie rund 70 frei empfangbare Sender. Dank der direkten Integration von HD+ als TV-App bei neuen TV-Geräten von Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist HD+ einfach zu nutzen. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.