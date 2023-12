Alle Jahre wieder rückt die Steuererklärung auf den Plan und Berufstätige fragen sich: Was kann ich überhaupt steuerlich geltend machen? So steht es um die Homeoffice-Pauschale. Dass das Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben, wird 2024 auch an den steuerlichen Zugeständnissen der Bundesregierung einmal mehr deutlich. Denn die Homeoffice-Pauschale ist bereits seit 2023 nicht nur entfristet, sie wird sogar erhöht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...