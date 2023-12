EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

07.12.2023

NEON EQUITY AG plant weiteren Ausbau der Beteiligung an publity durch umfassende Aktienkäufe

Käufe der publity-Aktie auch zu deutlich höheren Aktienkursen geplant

Ausbau der publity-Beteiligung auf knapp 55 % in den vergangenen Monaten

Erwerb von über 210.000 Aktien im Jahr 2023 überwiegend durch Käufe an der Börse

Deutliche Belebung des publity-Geschäfts ab Ende 2024 erwartet

Deutsche Gewerbeimmobilien bei US-Investoren aufgrund fallender Preise nachgefragt

Frankfurt am Main, 7. Dezember 2023 - Die NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY", ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, plant seine Beteiligung an der publity AG ("publity", ISIN: DE0006972508) weiter auszubauen. Hierzu wird NEON EQUITY seine umfangreichen Aktienkäufe vor allem an der Börse und auch außerbörslich fortführen. Dabei wird NEON EQUITY seine Käufe auch zu Aktienkursen deutlich über dem aktuellen Kursniveau fortsetzen. Hintergrund sind die nach Einschätzung von NEON EQUITY langfristig positiven Geschäftsperspektiven von publity und die aus Sicht des Investors niedrige Bewertung des Unternehmens an der Börse. Entsprechend hat NEON EQUITY seine Beteiligung an publity bereits in den vergangenen Monaten durch den Erwerb von Aktien im Volumen von mehr als 210.000 Aktien (seit Jahresbeginn 2023) auf knapp 55 % ausgebaut. Die Käufe erfolgten ganz überwiegend börslich.

NEON EQUITY erwartet eine deutliche Belebung des publity-Geschäfts in den kommenden 12-18 Monaten. Insbesondere bei US-amerikanischen Investoren dürfte dann demnach die Nachfrage nach deutschen Gewerbeimmobilien anziehen. In einem Immobilienmarkt, der unverändert von nachgebenden Preisen geprägt sein dürfte, würden US-amerikanische Investoren dieses Umfeld auf lange Sicht als günstige Einstiegsmöglichkeit in deutsche Gewerbeimmobilien nutzen, so die Erwartung. Begünstigende Faktoren könnten dabei in den kommenden Quartalen fallende Zinsen in den USA und das anstehende Wahljahr 2024 sein. Als erfahrener Asset Manager mit Fokus auf deutsche Gewerbeimmobilien und umfassender Marktexpertise dürfte publity nach Einschätzung von NEON EQUITY von der Entwicklung besonders profitieren und durch Finders Fees und laufende Fees partizipieren.

Thomas Olek, Gründer und CEO der NEON EQUITY AG: "Wir sind vom publity-Geschäftsmodell weiterhin komplett überzeugt. Die aktuelle Krise führt zu einer Marktbereinigung - sowohl im Bereich der Immobilienunternehmen als auch der Investoren, aber auch bei den Immobilien Asset Managern. publity zählt bereits aktuell zu den Top-3 Immobilien-Asset Managern in Deutschland und wird aufgrund seiner Marktstellung und weiterhin soliden Basis gestärkt aus der Konsolidierung hervorgehen. publity verfügt dabei über ein besonders starkes Netzwerk bei Investoren im anglo-amerikanischen Raum. Diese Anleger treten in der Spätphase von Immobilienkrisen in der Regel zuerst wieder als Käufer auf. Diese Gelegenheit wollen wir als Großaktionär und Investor für unsere Shareholder nutzen und kaufen deshalb fortwährend publity-Aktien. Als Mehrheitsaktionär von NEON EQUITY investiere ich dabei in großem Umfang auch mein eigenes Geld, was unterstreicht, dass ich die aktuellen publity-Kurse an der Börse als ganz deutlich zu niedrig einstufe."

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

