FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.12.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BAT PRICE TARGET TO 2650 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 92 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - EXANE BNP CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 68 PENCE - GOLDMAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2700 (2750) P - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 118 (124) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (80) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WISE PRICE TARGET TO 717 (706) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS IAG TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1.45 (2.80) EUR - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2200 (2450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACED DSV AND CLARKSON ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACED HOWDEN JOINERY GROUP ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3950 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BP TO 'ENERGY BEST IDEAS LIST' - 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 625 PENCE - SOCGEN CUTS PETROFAC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 26 (103) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken