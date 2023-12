Auch in dieser Woche geht es mit der Aktie von Ryanair weiter nach oben. Unterstützt werden die Anteilscheine des irischen Billigfliegers durch anhaltend positive Analystenkommentare. Heute gab es Rückenwind aus dem Hause JPMorgan. In der Studie kamen nahezu alle Airline-Titel eher schlecht weg, außer die Papiere von Ryanair. Dementsprechend sind die Aktien der klassischen Netzwerk-Airlines Lufthansa, Air France-KLM und der IAG sind am Donnerstag nach einem skeptischen Jahresausblick von JPMorgan ...

