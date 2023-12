Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables und Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie, hat in Zusammenarbeit mit dem Siciliano Contemporary Ballet ein Geschäft im Herzen des Berliner Kurfürstendamms in ein Wellness-Wunderland verwandelt, um das Wohlbefinden zu fördern und die Einführung der Amazfit Balance Special Edition Uhr zu feiern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206458077/de/

Amazfit collaborates with the Siciliano Contemporary Ballet to promote wellness this holiday season (Photo: Business Wire)

Das Siciliano Contemporary Ballet tritt vom 7. bis 9. Dezember 2023 zwischen 12:00 und 20:00 Uhr im Amazfit Wellness Wonderland auf, während die Gäste mehr über die Amazfit Balance Special Edition und die weihnachtlichen Wellness-Aktivitäten des Amazfit Winter Wonderland erfahren können.

Die Tänzerinnen und Tänzer des Siciliano Contemporary Ballet trugen während ihrer Aufführung und der Proben Amazfit Balance Special Edition Uhren. Dabei wurde festgestellt, dass die Tänzerinnen und Tänzer während einer 10-minütigen Aufführung 166 Kalorien verbrannten und eine Spitzenherzfrequenz von 179 Schlägen pro Minute hatten. Die Tänzerinnen und Tänzer hatten während ihres Auftritts einen durchschnittlichen Stresswert von 59, was zeigt, wie körperlich und geistig anstrengend ein Auftritt für Tänzer ist.

"Proben und Auftritte können sehr anstrengend sein und Körper und Geist belasten", sagte Valentina Migliorati, Tänzerin beim Siciliano Contemporary Ballet. "Deshalb war die Möglichkeit, mit Zepp Health an diesem Projekt zu arbeiten, so aufschlussreich. Die Amazfit Balance Special Edition ist perfekt geeignet, um Sportlern und Tänzern zu mehr körperlicher und geistiger Ausgeglichenheit zu verhelfen. Das Amazfit Wellness Wonderland ist eine großartige Umsetzung dieses Konzepts, das unsere körperliche Leistungsfähigkeit mit den Entspannungszonen in Einklang bringt, die den Gästen helfen, sich zu entspannen."

Die Amazfit Balance Special Edition verfolgte die Körperzusammensetzung des Künstlers mit Angaben wie Skelettmuskulatur, Knochenmasse und BMI, alles über das Handgelenk, um die Proben- und Fitnessplanung zu unterstützen. Der KI-Wellness- und Schlafassistent Zepp Aura unterstützte den Stress- und Schlafzustand der Künstler während der Probenzeit und nutzte biometrische Daten, um personalisierte Schlaf- und Meditationsklänge bereitzustellen. Die Künstler des Siciliano Contemporary Ballet nutzten außerdem den Ballettmodus der Uhren, um die Trainingsbelastung, die aeroben und anaeroben Schwellenwerte, den Kalorienverbrauch, den Stress und ähnliche Parameter zu verstehen.

Das Amazfit Wellness Wonderland ist eine Oase der Ruhe abseits des Feiertagsstresses und bietet Räume, in denen viel beschäftigte Kunden in dieser hektischen Jahreszeit ihr Gleichgewicht finden können. Dazu gehören ein SAD-Weihnachtsbaum, Workshops zu nachhaltiger Weihnachtsdekoration und ein entspannender Aura-Soundscape-Raum, sowie Gewinnspiele und die Möglichkeit, jeden Tag eine Amazfit Balance Special Edition Smartwatch zu gewinnen.

Über Zepp Health und Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health. Amazfit bietet eine große Auswahl an Smartwatches und Armbändern an. Der Leitsatz von Amazfit lautet "Up Your Game" und ermutigt die Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist frei zum Ausdruck zu bringen. Mit ihrer herausragenden Handwerkskunst haben die Amazfit Smartwatches viele Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206458077/de/

Contacts:

Meg McCabe

Media Manager Make Honey, Amazfit PR Agency

meg@makehoney.com



Dominik Walknowski

PR Manager Amazfit

dominik.walknowski@zepp.com