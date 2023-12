Die BYD-Aktie ist im November unter die Räder gekommen und hat in der Spitze 15 Prozent abgegeben. Inzwischen hat sich das Papier gefangen und am Mittwoch infolge zwei positiver Nachrichten ordentlich zugelegt. Unter anderem erklärte der Autobauer, das Vertrauen der Anleger mittels Aktienrückkäufen stärken zu wollen.Konkret teilte BYD in einer Mitteilung mit, dass der Konzern Aktien im Wert von 200 Millionen Yuan zurückkaufen will. CEO Wang Chuanfu erklärte, er wolle damit das Vertrauen der Anleger ...

